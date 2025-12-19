Νέο επεισόδιο, αυτή τη φορά αμιγώς ενδοκυπριακό, βρίσκεται σε εξέλιξη με το πολύπαθο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος έστρεψε τα πυρά του κατά του υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξέφρασε δημοσίως τις αντιρρήσεις του για την οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες εβδομάδες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προχώρησε σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης διατηρώντας μεν στο σχήμα τον κ. Κεραυνό αλλά αντικαθιστώντας τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου, ο οποίος στήριζε το έργο, έχοντας πάντως εκφράσει δεύτερες σκέψεις καθώς η επίδραση του γεωπολιτικού ρίσκου, δηλαδή η τουρκική παρεμβολή, λειτουργούσε ανασχετικά σε όλες τις πτυχές σχεδιασμού και εκτέλεσης.

Στη θέση του κ. Παπαναστασίου ο κ. Χριστοδουλίδης επέλεξε τον Μιχάλη Δαμιανό, πρώην υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο του ΔΗΚΟ, σε μια κίνηση που στόχευε και στη διατήρηση των εσωτερικών ισορροπιών στο κυβερνητικό σχήμα. Η αλλαγή εξελήφθη, εν πολλοίς ορθώς και από την πλευρά της Αθήνας, ως «ψήφος εμπιστοσύνης» του προέδρου στον Μάκη Κεραυνό, άρα και ως υιοθέτηση των ενστάσεων του υπουργού Οικονομικών για τη βιωσιμότητα του έργου.

Πάντως, ο κ. Δαμιανός ανέλαβε μετά την εξ ανάγκης συμφωνία Αθήνας και Λευκωσίας να «παγώσουν» ουσιαστικά το έργο επικαλούμενες την ανάγκη επικαιροποίησης των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων του εγχειρήματος, αλλά και με τους δύο ηγέτες Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Χριστοδουλίδη να ανακοινώνουν ότι θα αναζητηθούν επενδυτές (βλέποντας προς ΗΠΑ και Ισραήλ) προκειμένου να καλυφθεί η πιθανολογούμενη διαφορά μεταξύ του προϋπολογισμένου και του πραγματικού κόστους του έργου, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες από 1,9 δισ. θα μπορούσε να εκτοξευθεί έως και στα 3,5 δισ. ευρώ.

Ο Παπαδόπουλος ζητά δημόσια τοποθέτηση από τον Χριστοδουλίδη

Η ατμόσφαιρα που επικράτησε μετά το τέλος της τελευταίας διακυβερνητικής στην ελληνική πρωτεύουσα ήταν ότι οι κ. Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης ήθελαν προς το παρόν να κερδίσουν χρόνο βάζοντας στην άκρη το έργο ειδικά εν μέσω μιας συγκυρίας έντονης ρευστότητας που Αθήνα και Λευκωσία οφείλουν να κινούνται από κοινού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ μιλώντας στην εκπομπή «Από μέρα σε μέρα» με τον Τάσο Χριστοδούλου, εξέφρασε τη λύπη του για τις «απαξιωτικές και προσβλητικές» όπως τις χαρακτήρισε δηλώσεις του κ. Κεραυνού έναντι του κ. Δαμιανού. Ο υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τον συνάδελφο του «μη ενημερωμένο για το θέμα», ενώ νωρίτερα ο υπουργός Ενέργειας είχε μιλήσει για «βιώσιμο έργο» αναφέροντας ως τεκμήριο την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ο κ. Δαμιανός συμμετείχε για πρώτη φορά στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε. γνωρίζοντας εκ του σύνεγγυς τόσο τον Σταύρο Παπασταύρου όσο και τον αρμόδιο Επίτροπο Νταν Γιόργκενσεν.

Πλέον αυτών όμως ο κ. Παπαδόπουλος κάλεσε τον κ. Χριστοδουλίδη να τοποθετηθεί δημόσια και να δηλώσει με ποιον από τους δύο υπουργούς συμφωνεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την τελευταία συνάντηση των ηγετών Ελλάδας- Κύπρου, η Αθήνα είχε μιλήσει πολλάκις περί «πολυφωνίας» στην Κύπρο, καλώντας ουσιαστικά τη Λευκωσία να λάβει επισήμως θέση για το αν επιθυμεί ή όχι να συνεχιστεί το έργο. Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αφενός αρνείται να αναγνωρίσει τα έξοδα που έχει καταθέσει ο ΑΔΜΗΕ για την έως σήμερα εκτέλεση του έργου, καθώς και να καταβάλει τη δόση των 25 εκατομμυρίων ευρώ, με την τυπική διορία να λήγει στο τέλος του 2025.

«Η πιο μεγάλη «ήττα» μετά την υπόθεση των S-300»

Από την άλλη πλευρά αξιόπιστες πηγές από την κυπριακή κυβέρνηση έχουν ξεκαθαρίσει ότι αν δεν υπάρξουν έμπρακτες αποδείξεις περί της πρόθεσης της Αθήνας να εκτελέσει απρόσκοπτα το έργο, η Λευκωσία δεν πρόκειται να καταβάλει χρήματα εν κενώ. Σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο είναι ακριβώς η επιμονή του κ. Κεραυνού για νέες μελέτες αυτή που μπορεί να οδηγήσει το εγχείρημα σε κατάρρευση. «Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας έχει απορρίψει την εισήγηση να γίνει νέα οικονομική μελέτη, άλλη από αυτή που έκανε η ΕΕ για να μας δώσουν τα €658 εκατ. και έχει πει ότι δεν θα την λάβει υπόψη» είπε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά για τον βαθμό της έντασης που επικρατεί στο εσωτερικό είναι όσα είπε ο κ. Παπαδόπουλος για τη στήριξή του στον κ. Χριστοδουλίδη: «Ο κ. Κεραυνός αλλά και ο Πρόεδρος κατέχουν σήμερα τα αξιώματα τους επειδή ο κόσμος του ΔΗΚΟ στήριξε τον κ. Χριστοδουλίδη και άρα απαιτούμε περισσότερο σεβασμό όταν αξιωματούχοι αυτής της κυβέρνησης αναφέρονται σ’ εμάς. Ιδιαίτερα, απαιτούμε σεβασμό και ως κόμμα που έχει στηρίξει αυτή την κυβέρνηση με σημαντικό πολιτικό κόστος».

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, όμως, ανέδειξε και ένα ευρύτερο ζήτημα, δηλαδή τι θα σημαίνει για την Κύπρο και την Ελλάδα η ματαίωση του έργου, μιλώντας για την πιο μεγάλη «ήττα» μετά την υπόθεση των S-300. Οι τελευταίες εξελίξεις στη Λευκωσία προστίθενται στη μακρά και δύσβατη πορεία του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης, χωρίς προς ώρας να υπάρχει το παραμικρό σημάδι πιθανής προόδου τουλάχιστον εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Σε αναμονή αντίδρασης από τη Λευκωσία

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» η γραμμή που θα ακολουθηθεί από τη Λευκωσία είναι ότι η κυβερνητική πολιτική είναι μία, ενώ θα υπάρχει και παραπομπή στις δηλώσεις των δύο ηγετών μετά την τελευταία συνεδρίαση της διακυβερνητικής επιτροπής.