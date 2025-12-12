Συνάντηση στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη στο Ασγκαμπάτ είχαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν, με το βασικό θέμα των διμερών συζητήσεων να είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και οι κινήσεις που είναι διατεθειμένη η Άγκυρα να κάνει για να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Τι συζητήθηκε

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, οι δύο ηγέτες επικεντρώθηκαν επιπλέον και στη συνεργασία των χωρών τους. Όσον αφορά στην Ουκρανία, ο Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε την πρόθεση της Άγκυρας να διαδραματίσει ρόλο στις ειρηνευτικές συνομιλίες (σημειώνεται ότι η Κωνσταντινούπολη έχει φιλοξενήσει τις όποιες απευθείας επαφές μεταξύ διαπραγματευτών της Ρωσίας και της Ουκρανίας μετά την εισβολή της Ρωσίας), υπογραμμίζοντας ότι η τουρκική πλευρά θα επιθυμούσε μια περιορισμένη εκεχειρία με επίκεντρο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια (σ.σ. αντίστοιχες ιδέες διακινούνται και από την ουκρανική ηγεσία), η οποία εκτιμά ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής.

Στη συνάντηση τέθηκε επίσης το ζήτημα του παγώματος ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέμα για το οποίο η τουρκική πλευρά ενημέρωσε τον Πούτιν πως πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση.

Ανθεκτικές οι σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ υποστήριξε σχετικά με την συνάντηση πως οι σχέσεις Μόσχας–Άγκυρας παραμένουν σταθερές και ανθεκτικές στις πιέσεις τρίτων χωρών, επισημαίνοντας πως οι δύο ηγέτες βρίσκονται σε συνεχή επαφή.

Ο Πεσκόφ ανέφερε ακόμη ότι υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση για επίσκεψη του Ρώσου προέδρου στην Τουρκία, η οποία θα οργανωθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Παράλληλα, δήλωσε ότι Πούτιν και Ερντογάν συμφώνησαν πως οι ευρωπαϊκές κινήσεις για κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων απειλούν να υπονομεύσουν τις βασικές αρχές του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.Ο Πεσκόφ υποστήριξε επίσης πως η Τουρκία υπογράμμισε ότι αναμένει την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού στο Ακούγιου, έργο που υλοποιείται από τη ρωσική εταιρεία Rosatom.

Το απρόοπτο

Από την συνάντηση των δύο ηγετών δεν έλειψε και ένα απρόοπτο, το οποίο εκ των πραγμάτων τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Η συνάντηση των δύο είχε μεγαλύτερη διάρκεια από το αναμενόμενο. Ο ηγέτης που είχε σειρά να συναντήσει τον πρόεδρο Πούτιν, μετά από τον Ερντογάν ήταν ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπχάζ Σαρίφ.

Ο κύριος Σαρίφ περίμενε υπομονετικά, στην διπλανή αίθουσα τον πρόεδρο της Ρωσίας να εμφανιστεί στην συνάντηση τους επί περίπου 40 λεπτά, όταν αποφάσισε, φανερά εκνευρισμένος ότι δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει άλλο. Έτσι σηκώθηκε από την θέση που περίμενε μαζί με την συνοδεία του, βγήκε στον διάδρομο, άνοιξε την πόρτα της διπλανής αίθουσας -όπου η συνάντηση Ερντογάν- Πούτιν συνεχιζόταν- και μπήκε εκνευρισμένος. Τελικά ξαναβγήκε έπειτα από δέκα λεπτά περίπου.