Εντάξει, δακρυγόνα είναι. Δεν είναι δα και Zyklon B.

O Φλωρίδης μίλησε για γκάνγκστερς. Σκέψου να ήταν Εβραίοι.

Να σοβαρευτούμε όμως: αγρότες σε δεινή οικονομική κατάσταση είναι και οι συνταξιούχοι του Δημοσίου και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι του βασικού μισθού, αλλά δεν έχουν τρακτέρ, και το μόνο που μπορούν να αποκλείσουν είναι τον εαυτό τους στο διαμέρισμα με την τηλεόραση ανοιχτή, την ΔΕΗ περιορισμένη κι εκείνη τη διαφήμιση της “Jumbo” που το γλεντάνε στα ψέματα στην παγωμένη εθνική από χιόνι-σπρέυ.

Κατά τα άλλα, μίλαγε προχθές ο Καραμανλής και ο Βενιζέλος -τη παρουσία του Λαζόπουλου- για “διολίσθηση”. Στα χιόνια του Σαιν Μόριτς για πολύ λίγους, ναι. Στα απομεινάρια της λαϊκής μετά τις δύο, επίσης.

Πρέπει να το λέμε να το εμπεδώνουμε: “είμαι αυτό που έχω” και “έχω αυτό που είμαι”. Οι προτάσεις λένε το ίδιο πράγμα. Μόνο τα ρήματα “είμαι” και “έχω” αλλάζουν θέση. Διολισθαίνουν δηλαδή.