Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο (29/11) στο Άργος, όταν μεγάλο τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε καταπλακώνοντας μία 50χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, η οποία βρισκόταν στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και ασχολούνταν με εργασίες.

Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν αμέσως η Πυροσβεστική και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα, που είχε τις αισθήσεις της, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, όπου από τους γιατρούς κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί στο ΚΑΤ στην Αθήνα.

«Ήμουν στο σπίτι μου. Στο ισόγειο σε ένα εξωτερικό δωμάτιο, κάτω από το μπαλκόνι. Μία αποθήκη ουσιαστικά. Δεν κατάλαβα, έπεσε το μπαλκόνι στο άλλο μπαλκόνι και κομμάτι του μπαλκονιού πάνω σε εμένα. Θα κάνω χειρουργείο στο χέρι και στο πόδι. Πονάω, δεν μπορώ να αναπνεύσω, έχει χτυπήσει ο πνεύμονας. Έχουν σπάσει και τρία παΐδια και ράμματα στο κεφάλι. Ήταν να γίνει. Δεν υπάρχουν σημάδια, ούτε είχαν πέσει σοβάδες κτλ. Έτσι όπως ήταν έφυγε. Όλο έχει αποκολληθεί. Η πεθερά μου μένει στον πρώτο, άκουσε θόρυβο, κατέβηκε και ειδοποίησε τον άντρα μου», λέει η ίδια στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα».

«Ήταν τυχερή στην ατυχία της»

Από την πλευρά του, ο σύζυγός της αναφέρει:

«Έκανε πολύ θόρυβο, μου είπαν οι γείτονες. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Την πήγα πρώτα στο νοσοκομείο στο Ναύπλιο και μετά εδώ (νοσοκομείο Άργους) γιατί κρίθηκε πολυτραυματίας. Ήταν τυχερή στην ατυχία της. Έφυγε πρακτικά το μπαλκόνι της ταράτσας. Είναι οικοδομή του ’85. Με πήρε η πεθερά μου τηλέφωνο. Ξαφνικά έγιναν όλα. Μονοκόμματα έπεσε αυτό το πράγμα. Ήρθε η Αστυνομία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ».