Ο Γιάννης Στάθης, CEO της ShopFlix, μιλάει για τις τάσεις της φετινής Black Friday, από τα προϊόντα που προτιμούν οι καταναλωτές μέχρι την άνοδο των lockers. Ποια τα συνήθη προβλήματα στις ηλεκτρονικές αγορές και πώς επηρεάζουν τα online καταστήματα γρήγορης μόδας την ελληνική αγορά.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Ηλεκτρονικές αγορές: Νέες τάσεις, αξιοπιστία και ανταγωνισμός» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

1:35 Αλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών, στροφή σε προϊόντα καθημερινής ανάγκης

2:25 Η πολυμορφία στο προφίλ του online καταναλωτή σήμερα

3:28 Τα συνήθη προβλήματα στις online αγορές (απάτες, μη παραλαβή, διαθεσιμότητα προιόντων κλπ.)

6:06 Ο ανταγωνσμός των πωλητών. Δημιουργία κινήτρων στους sellers για σωστή διαχείριση αποθεμάτων και καλύτερη εξυπηρέτηση

7:06 Πώς οφελεί τους καταναλωτές η συνδρομή στο πρόγραμμα ShopFlix Max

9:26 Τα lockers που αλλάζουν το παιχνίδι βελτιώντας την εμπειρία παραλαβής

11:54 Ο ανταγωνισμός από online καταστήματα γρήγορης μόδας και οι αλλαγές στη νομοθεσία

