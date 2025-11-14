Η συναυλία «Περγαμόντο» θα παρουσιαστεί μέσα στον χώρο της έκθεσης «Γεωμετρική Αφαίρεση» του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Η ανεικονική γεωμετρία της Όπυς Ζούνη, ένα παλίμψηστο–χωνευτήρι δυτικών και αραβικών επιρροών, σαν τα συναρπαστικά βιώματα της δημιουργού, διατρέχει το νέο μουσικό εγχείρημα «Περγαμόντο» της μεσοφώνου Αναστασίας Κότσαλη και του συνθέτη και μουσικού Μιχάλη Καλκάνη.

Μετά τη συνεργασία τους με την Εθνική Πινακοθήκη και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου ιχνηλάτησαν τη μουσική δραματουργία στα έργα σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών, ολοκληρώνουν τον κύκλο της έρευνάς τους με τις δημιουργίες της Όπυς Ζούνη, προσκαλώντας τον ουτίστα και συνθέτη Θωμά Μελετέα σε αυτή τη νέα τους σύμπραξη.

Η Όπυ Ζούνη ανέφερε ότι η έμπνευσή της προέρχεται κυρίως από τη φύση, τον απόηχο από κόσμους που έζησε και ταξίδεψε, όπως η Αίγυπτος και η Γαλλία. Μουσικά σχήματα που μοιάζουν να μεταμορφώνονται διαρκώς, από τη γαλλική μπαρόκ μουσική του Μισέλ Λαμπέρ, στην αγγλοαραβική ποπ της δεκαετίας του ’50, τη Φρανσουάζ Αρντί και τα μοτέτα της Αιγύπτιας συνθέτιδας Αουατέφ Αμπντέλ Καρίμ, διασχίζουν τα περιπλανώμενα τοπία των έργων της.

Το έργο «Περγαμόντο» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του νέου κύκλου σύγχρονης μουσικής του Ιδρύματος Β. & Μ. Θεοχαράκη, «Ηχοχρωμίες», σε επιμέλεια Λορέντας Ράμου, Σταύρου Γασπαράτου και Μιχάλη Παρασκάκη.

Συντελεστές

Σύλληψη, καλλιτεχνική επιμέλεια: Αναστασία Κότσαλη, Μιχάλης Καλκάνης

Αναστασία Κότσαλη, μεσόφωνος

Μιχάλης Καλκάνης, κοντραμπάσο, ηλεκτρονικά, πρωτότυπες συνθέσεις

Θωμάς Μελετέας, ούτι, πρωτότυπες συνθέσειςΠληροφορίες:

INFO Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1), Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 | Ώρα έναρξης: 19:00. Είσοδος ελεύθερη, με απαραίτητη προκράτηση θέσης.