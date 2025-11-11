Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 5.383 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών.

Οι νεοπροσληφθέντες εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες 17–18 Νοεμβρίου, ενώ θα κληθούν να δηλώσουν σχολεία προτίμησης την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, προκειμένου η τοποθέτηση τους, από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, να γίνει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), και 1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από τους ενταγμένους στους πίνακες του ΑΣΕΠ υποψήφιους εκπ/κούς δεν κατέστη εφικτή η προγραμματισμένη κάλυψη, μεταξύ άλλων, 1.025 θέσεων Δασκάλων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Για την πλήρωση των θέσεων που δεν καλύφθηκαν θα κινηθεί η διαδικασία έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες κατ’ άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

771 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ), 2.005 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και

εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση, και 16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

Επιπλέον, διατίθεται για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 5 προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83, εκ των οποίων 3 για τις ανάγκες της Παράλληλης Στήριξης.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών