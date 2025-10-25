Σε πολύ προσωπικό τόνο και απευθυνόμενος στον Διονύση Σαββόπουλο σαν να βρίσκεται ζωντανός μπροστά του, ο ηθοποιός Σταμάτης Φασούλης εκφώνησε ένα εκτός κειμένου επικήδειο μετά την ολοκληρωση της εξόδιου ακουλουθίας. Δείτε ζωντάνά την τελετή.

«Διονύση μου, τι πράγματα είναι αυτά αγόρι μου; Έτσι είπαμε, ένα unplug;». Κις συνέχισε: «Είμαι εδώ για να λύσω μια παρεξήγηση, δεν είναι καθόλου φτωχότερο το ελληνικό τραγούδι, τώρα που έφυγες, πάρα πολύ πλουσιότερο το άφησες».

Αναφερόμενος στην εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι», στην οποία συνεργάστηκε με τον Σαββόπουλο στα κείμενα, θυμήθηκε ότι ο μεγάλος τραγουδοποιός έλεγε «Ποτέ μην μπει τόνος, για να είναι “Ζήτω” και “Ζητώ”».

«Δεν θα κλάψω», συνέχισε, «γιατί είναι σαν να παραδέχομαι ότι έφυγες. Και δεν με συμφέρει».

Έκλεισε λέγοντας; «Δεν θα σου πω αντίο, θα σου πω καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση στο περιβόλι του Ουρανού. Καλή αντάμωση».