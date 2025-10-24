Ο Νόρμπερτ, το Γουρούνι από το Μπάφαλο Γκρόουβ του Ιλινόι στις ΗΠΑ, διαθέτει ένα ιδιαίτερο σύνολο δεξιοτήτων που τον έβαλε κατευθείαν στο βιβλίο Guinness World Records 2026. Ναι καλά διαβάσατε, ο Νόρμπερτ έχει φυσικό ταλέντο στο σκέιτμπορντ.

Όλα ξεκίνησαν πριν μερικά χρόνια, όταν ο ιδιοκτήτης του Βίνσεντ Μπαράν ξαναβρήκε το παλιό του σκέιτ και σκέφτηκε να δοκιμάσει αν ο Νόρμπερτ θα μπορούσε να κάνει μια βόλτα πάνω σε αυτό.

«Είχα τη σανίδα από τότε που ήμουν παιδί και σκέφτηκα να τον δοκιμάσω. Βγήκα έξω, έβαλα τη σανίδα κάτω και έβγαλα μερικά ανάλατα φιστίκια για λιχουδιές. Σε περίπου 15 λεπτά, τον είχα ήδη πάνω στη σανίδα. Μετά από μερικές ακόμη προπονήσεις, άρχισε να σπρώχνει μόνος του και να κατεβαίνει τον δρόμο» είπε.

Πώς έσπασε το ρεκόρ

Για να γίνει η επίσημη προσπάθειά του ρεκόρ, η οικογένεια έπρεπε να περιμένει να περάσει ο βαρύς χειμώνας που πλήττει τα προάστια του Σικάγο. Όταν όμως ήρθε η άνοιξη και έλιωσαν τα χιόνια, ο πεντάχρονος χοίρος βγήκε ξανά στους δρόμους για προπόνηση.

«Βεβαιωθήκαμε ότι οι άξονες του σκέιτ ήταν σφιγμένοι, γεμίσαμε αποθέματα από ανάλατα φιστίκια και τυρί για ανταμοιβή και μετρήσαμε τη διαδρομή του ώστε να ξέρουμε ακριβώς πόσο μακριά έπρεπε να πάει. Μετά από μερικές προπονήσεις, πετύχαμε επιτέλους το τέλειο » είπε ο Βίνσεντ.

Ο “Tony Pork” κινήθηκε με άνεση πάνω στη σανίδα, ακολουθώντας τη διαδρομή που είχε χαράξει ο Βίνσεντ. Έκανε 10 μέτρα σε 11,32 δευτερόλεπτα, χρόνος εντυπωσιακός για ένα γουρούνι 80 κιλών!

Και για το ρεκόρ που έκανε έφαγε λουκούλλειο γεύμα από μπανάνες καλυμμένες με φυστικοβούτυρο, φιστίκια και μήλα