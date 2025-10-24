«Πραγματικά ισόβια» για τον βιασμό και την άγρια δολοφονία της 12χρονης Λολά Νταβιέ, επέβαλε γαλλικό δικαστήριο στην Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέν η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα στη Γαλλία που καταδικάστηκε με τη μέγιστη ποινή.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ενοχή της 24χρονης τότε Νταμπία Μπενκιρέν. Γνωρίζουμε με ακρίβεια πώς αυτή η γυναίκα, συνάντησε στην είσοδο του κτιρίου της, στις 14 Οκτωβρίου 2022, τη 12χρονη Λόλα, που επέστρεφε από το σχολείο. Μετά από μέρες κουραστικών ακροαματικών διαδικασιών, έγινε γνωστό πώς την ανάγκασε να την ακολουθήσει, τραβώντας την πίσω της στο ασανσέρ μέχρι το διαμέρισμα όπου έμενε, στον 6ο όροφο.

Η κατηγορουμένη τη βίασε και στη συνέχεια τη σκότωσε, τυλίγοντας το πρόσωπο, το στόμα και τη μύτη της με μια μεγάλη κολλητική ταινία. Ωστόσο, ένα μυστήριο παραμένει: γιατί μια τόσο παράλογη πράξη, αν η κατηγορουμένη δεν είναι η ίδια παράλογη;

Το προφίλ της δολοφόνου

Σύμφωνα με τη Le Monde, οι τρεις ψυχίατροι που την εξέτασαν τα τελευταία τρία χρόνια κατέληξαν σε μια σαφή γνώμη: «Η διακριτική ικανότητα της Νταμπία Μπενκιρέν δεν ήταν αλλοιωμένη ή ανύπαρκτη κατά τη στιγμή των γεγονότων». Δεν διαπίστωσαν κανένα στοιχείο που να εμπίπτει στον ψυχιατρικό τομέα. Δεν είναι «ψυχωτική ούτε διπολική».

Δεν «υπέστη παραληρητική κρίση ούτε απώλεια επαφής με την πραγματικότητα». Εν ολίγοις, δεν υπάρχει τίποτα που να επιτρέπει να κηρυχθεί «ποινικά ανεύθυνη».

Η Karine Jean, ψυχίατρος σε νοσοκομεία, είναι η πρώτη που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια. Είναι τακτική επισκέπτρια του σωφρονιστικού κέντρου Fresnes, όπου παρέχει υπηρεσίες στους κρατούμενους. Συναντήθηκε αρκετές φορές με την Νταμπία Μπενκιρέν. Δεν ήταν εύκολο, παραδέχεται. Η κατηγορουμένη αρχικά αρνήθηκε κάθε διάλογο.

Στη συνέχεια, έδειξε έντονο ενδιαφέρον να μιλήσει για την ηχώ της υπόθεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ήταν πρόθυμη να χειραγωγεί, αντιφατική στις δηλώσεις της – και όμως χωρίς ψυχωτικά στοιχεία που να υποδηλώνουν σχιζοφρένεια ή διχασμένη προσωπικότητα.

«Επενδύει στον άλλον ως αντικείμενο πάνω στο οποίο ασκεί την παντοδυναμία της: παίρνει, σπάει και πετάει», παρατηρεί η ψυχίατρος, η οποία τελικά ομολογεί: «Σε δεκαπέντε χρόνια εργασίας σε σωφρονιστικά ιδρύματα, δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο, αυτή την αμηχανία που σε πιάνει στο λαιμό και σε οδηγεί σε μια δομική διαστροφή».

🇫🇷 27-year-old Algerian migrant Dahbia Benkired (1st photo) drags a suitcase with the body of 12-year-old French girl Lola (2nd photo) into a bar. Benkired reportedly raped and tortured Lola before killing her in October 2022. This video was shown in court a few days ago, on… pic.twitter.com/mcdoMKVhb5 — Pisklauren (@pisklauren) October 22, 2025

«Ψυχρή προσωπικότητα χωρίς ενσυναίσθηση»

Οι δύο άλλοι γιατροί που τον διαδέχθηκαν λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ο Yon Liova και ο Raphaël Gourevitch είναι ψυχίατροι στο νοσοκομείο Sainte-Anne στο Παρίσι. Και αυτοί εξέτασαν την κατηγορουμένη σε διάφορες χρονικές στιγμές τα τελευταία τρία χρόνια.

Όπως και η συνάδελφός τους, δεν εντόπισαν «κανένα σύμπτωμα διαταραχής της σκέψης. Καμία διανοητική ανεπάρκεια, ούτε διαταραχή της λογικής ή της συλλογιστικής. Καμία ψευδαίσθηση ή ψυχωτική διαταραχή». Επιπλέον, τονίζουν ότι «τα γεγονότα δεν συνδέονται με την κατανάλωση κάνναβης».

Και αυτοί περιγράφουν μια ψυχρή προσωπικότητα χωρίς ενσυναίσθηση και τον τρόπο με τον οποίο τρέφεται ναρκισσιστικά από την κάλυψη του εγκλήματός της από τα ΜΜΕ. Τι είναι λοιπόν; «Σοβαρές διαταραχές της προσωπικότητας», σημειώνουν.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι και οι τρεις εκφράζουν αμφιβολίες για το μέλλον της. «Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να επενδύσει πραγματικά στη θεραπεία της…», έγραψε η Karine Jean στην έκθεσή της. Ο γενικός εισαγγελέας της ζητά να διευκρινίσει: «Όσον αφορά την ψυχιατρική και εγκληματολογική επικινδυνότητα, είναι αυτό το άτομο επικίνδυνο για την κοινωνία; Από ό,τι καταλαβαίνω, όσον αφορά την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο επανάληψης, αυτό το άτομο βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο». «Ακριβώς», απαντά η ψυχίατρος-ειδικός. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση.

Την προηγούμενη μέρα, ένας ψυχολόγος εμπειρογνώμονας είχε παρουσιάσει στο δικαστήριο τα υπάρχοντα στοιχεία: οι σεξουαλικοί φόνοι που διαπράττονται από γυναίκες είναι ιδιαίτερα σπάνιοι, μόλις το 10%. Και από αυτούς, τα τρία τέταρτα διαπράττονται εντός της οικογένειας. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση της Νταμπία Μπενκιρέν είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστη.

Η Karine Bourdié και η Clotilde Lepetit, οι δύο δικηγόροι της οικογένειας της Λολά Νταβιέ, απέρριψαν γρήγορα την κατηγορουμένη, τις αρνήσεις και τις συγχύσεις της, σαν να μην ήταν πλέον αυτή το θέμα. «Η Νταμπία Μπενκιρέν προσπάθησε να μας κάνει να πιστέψουμε στα τέρατα και όχι σε αυτήν. Αλλά δεν υπάρχουν τέρατα!» είπε η κ. Lepetit.

Μπροστά σε μια ανέκφραστη κατηγορουμένη, που κοίταζε μπροστά της, όπως έκανε από την αρχή της δίκης, ο κ. Bourdié συνέχισε: «Μετά από αυτές τις συζητήσεις, γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα για αυτή την υπόθεση. Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι: γιατί; Ο ρόλος μας είναι επίσης να στηρίξουμε την οικογένεια Νταβιέ, να τους πούμε ότι ποτέ δεν θα μάθουμε πραγματικά το γιατί…»