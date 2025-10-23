Την κρίσιμη διάσταση της προσέγγισης των «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ήτοι όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο, αναμένεται να υπογραμμίσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξεκινούν σήμερα της Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στη Σύνοδο, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος στο ζήτημα της ανάληψης κοινών ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών για έργα άμυνας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι στα συμπεράσματα της Συνόδου περιλαμβάνεται η «αμυντική θεώρηση της Ευρώπης σε έκταση 360 μοιρών», μια πάγια ελληνική θέση. Όπως τόνισε, οι ελληνικές πρωτοβουλίες που είχαν παρουσιαστεί, όπως η πρόταση για κοινή αντιπυραυλική θωράκιση, αποκτούν πλέον δυναμική και εντάσσονται στον οδικό χάρτη της Κομισιόν.

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς χαμηλές τιμές ενέργειας. Επισήμανε τις μεγάλες διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-μελών και εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει το πρόβλημα και έχει αναλάβει δεσμεύσεις για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε και στο στεγαστικό ζήτημα, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη λάβει σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους στέγασης, όπως η επιστροφή ενοικίου που προγραμματίζεται για τις 30 Νοεμβρίου. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι πρέπει να εξεταστεί πώς μπορούν να αξιοποιηθούν και ευρωπαϊκοί πόροι από τον νέο κοινοτικό προϋπολογισμό, ειδικά για τους πολίτες που νοικιάζουν. «Οι νέοι της Ευρώπης πρέπει να αισθάνονται ότι η απόκτηση σπιτιού δεν είναι άπιαστο όνειρο», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συμφωνία επί του 19ου πακέτου κυρώσεων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα στηρίζει την άποψη πως τα μέτρα μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσο πίεσης προς τη Ρωσία ώστε να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. «Ο συντονισμός ΗΠΑ και Ευρώπης είναι καλοδεχούμενος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ατζέντα

Στην ατζέντα μιας ακόμη πολύ κρίσιμης Συνόδου αναμένεται να βρεθούν η Ουκρανία, η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η πράσινη μετάβαση, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το Μεταναστευτικό.

Ειδικότερα στην άμυνα και την ασφάλεια αναμένεται να συζητηθούν τα επόμενα βήματα προς την υλοποίηση του Οδικού Χάρτη για την Αμυντική Ετοιμότητα της ΕΕ 2030, ο οποίος παρουσιάστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Κοινή ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Στα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα.

Άλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.