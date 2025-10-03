Μία μέρα μετά τη συνέντευξη Τύπου της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι, η οποία τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, η Μαρία Καρυστιανού σχολίασε όσα ακούστηκαν.

«Αισθάνθηκα ντροπή που έρχεται μία Ευρωπαία αξιωματούχος να μας πει ότι η χώρα μας προστατεύει το έγκλημα, το οποίο τελείται από πολιτικούς» είπε στην «Κοινωνία Ώρα Mega».

«Το άρθρο 86 είναι ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, είναι κάτι που προστατεύει τους πολιτικούς, ακόμα και σε περίπτωση κακουργημάτων. Επομένως, ακούσαμε από την Ευρωπαία εισαγγελέα να εντοπίζει ξανά το πρόβλημα, να λέει ότι είναι προστασία του εγκλήματος. Το άρθρο 86 δεν την αφήνει να κάνει έρευνα και να ασκήσει ποινικές διώξεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σαν θεσμός υπεράνω των εθνικών νόμων, που πιστεύω ότι σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει τη δουλειά της» ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού.

Κληθείσα να σχολιάσει την ανάρτηση Πλακιά για τη θεωρία περί λαθρεμπορίου στα τρένα στα Τέμπη απάντησε «ίσως ο κύριος Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία.Ίσως ο κ. Πλακιάς δεν γνωρίζει για το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Να του το στείλουμε να το διαβάσει. Το πόρισμα αναφέρει πως υπήρχε άγνωστη εύφλεκτη ουσία», είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας»

Αναφερόμενη στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος έχει αιτηθεί την εκταφή του γιου του, Ντένις, για ταυτοποίηση και διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, η κ. Καρυστιανού είπε: «Έχουν περάσει 19 ημέρες και υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από τη Βουλή που κάνει απεργία πείνας για να το αναφαίρετο δικαίωμα της εκταφής. Θέλω να πω ότι το δικαίωμα εκταφής είναι το δικαίωμα που έχει κάθε άνθρωπος και δη κάθε γονέας προς το παιδί του. Μπορείτε να φανταστείτε ένα γονιό που θα του απαγορέψουν να κάνει εξετάσεις στο παιδί του; Το παιδί μας είναι νεκρό, αλλά παραμένει το παιδί μας».

Όπως δήλωσε η ίδια, με το κράτος να μη δέχεται τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων παραδέχεται την ενοχή του, ενώ τόνισε πως εάν οι σακούλες με τις σορούς ανοίξουν μόνο για το DNA τότε θα αλλοιωθούν σημαντικά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη»

«Το έγκλημα της ανάφλεξης και της πυρκαγιάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στη δικογραφία. Ούτε ένοχος ούτε έρευνα ούτε τίποτα. 27 άνθρωπος σύμφωνα με τους ιατροδικαστές κάηκαν ζωντανοί» είπε η Μαρία Καρυστιανού.

«Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τον θάνατο των παιδιών μας είναι οι οικογένειες. Η κόρη μου κάηκε ζωντανή και δεν υπάρχει τίποτα στο κατηγορητήριο για την έκρηξη και τη φωτιά».