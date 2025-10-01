Υψηλότερες οικονομικές αποδόσεις για τους μετόχους φιλοδοξεί να πετύχει ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος μετά και την επιτυχημένη έκδοση του επταετούς ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ έχει αποκτήσει μία ισχυρή ρευστότητα της τάξης των 2 δισ. ευρώ.

Ρευστότητα με την οποία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μπορεί να προχωρήσει στη χρηματοδότηση αλλά και τη διεκδίκηση νέων παραχωρήσεων καθώς και εξαγορών με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου.

Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, επιχειρεί να τρέξει έργα που έχει αναλάβει αλλά και να διεκδικήσει την ωρίμανση projects τα οποία έχουν παγώσει αλλά η Πολιτεία διαπιστώνει εκ των υστέρων την ανάγκη υλοποίησης τους και αναζητά τρόπους χρηματοδότησης τους.

Το τμήμα «Ηράκλειο – Χανιά» στον ΒΟΑΚ

Ένα από τα εμβληματικότερα έργα παραχωρήσεων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι το τμήμα Ηράκλειο – Χανιά του αυτοκινητοδρόμου ΒΟΑΚ.

Η σύμβαση παραχώρησης που αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση και κατασκευή του οδικού άξονα 157 χλμ. στον ΒΟΑΚ και κέρδισε σε διαγωνισμό έναντι 1,8 δισ. ευρώ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κυρώθηκε από τη Βουλή και εκκρεμεί η εκκίνηση της παραχώρησης. Σύμφωνα με πηγές που είναι σε γνώση των εξελίξεων για το συγκεκριμένο έργο μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να σηματοδοτηθεί η έναρξη της παραχώρησης εκτιμώντας την επίλυση ζητημάτων που αφορούν σε απαλλοτριώσεις αλλά και της προαίρεσης για την υλοποίηση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κίσσαμος – Χανιά.

Ως προς τα σενάρια που αφορούν στις συζητήσεις ανάμεσα στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλων κατασκευαστικών ομίλων προκειμένου να συμμετέχουν κι εκείνοι στην παραχώρηση του τμήματος Ηρακλείου – Χανίων, αρμόδιες πηγές τα επιβεβαιώνουν σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτές.

Να σημειωθεί ότι η σύμβαση παραχώρησης έχει διάρκεια 35 έτη εκ των οποίων τα πέντε αφορούν στην περίοδο μελετών και κατασκευών.

Η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης

Η παρέμβαση στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας προς την έξοδο Αθηνών – Λαμίας, έφερε στην επιφάνεια ξανά έργα που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής αλλά και την ίδια την Αττική Οδό.

Ένα από αυτά είναι και η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης. Πρόκειται για ένα έργο για το οποίο είχε γίνει διαγωνισμός με αναδόχους αλλά από τότε έχει παγώσει… Το έργο που αφορά στην κατασκευή κλειστού αυτοκινητοδρόμου μήκους 3,8 χλμ. από το τμήμα της Λ. Κύμης στην Αττική Οδό μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Καλυφτάκη βρίσκεται μπλοκαρισμένο στο ΣτΕ. Ανάδοχο σχήμα για την κατασκευή του έργου είναι αυτό των ΤΕΡΝΑ – AKTOR. Η σημερινή ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπαινίσσεται πώς το έργο είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζει για την επανεκκίνηση τους.

Το έργο για τη σήραγγα του Υμηττού

Στο τραπέζι επίσης πάλι με αφορμή το κυκλοφοριακό έχει επανέλθει και η πρότυπη πρόταση για την επέκταση της Αττικής Οδού προς την Ηλιούπολη με διάνοιξη σήραγγας στον Υμηττό.

Τη συγκεκριμένη πρόταση έχει κάνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία μάλιστα έχει καταθέσει και εναλλακτικές χρηματοδοτικές προτάσεις για την διεύκολυνση του ελληνικού δημοσίου. Και για αυτό το έργο η παρούσα ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης του. Πάντως, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λένε οι πληροφορίες, δεν έχει λάβει κάποιο σινιάλο.

Το deal ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil στην ενέργεια

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, λένε πηγές, μπορεί να διεκδικεί εξελίξεις για τα δύο προαναφερόμενα έργα παραχωρήσεων, που φέρουν σταθερά έσοδα στους μετόχους, ωστόσο μία από τις πρώτες προτεραιότητες του είναι η ολοκλήρωση του deal με τη Motor Oil στην ενέργεια.

Η συμμαχία ΗΡΩΝ – NRG και η δημιουργία ενός νέου σχήματος και με τις μονάδες φυσικού αερίου των δύο ομίλων είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Η αξία του νέου ομίλου αποτιμάται σε 1,4 δισ. ευρώ και ο στόχος είναι μέχρι τις αρχές του 2026 η νέα οντότητα να έχει πάρει σάρκα και οστά…

