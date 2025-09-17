Στο τέλος της άλλης εβδομάδας και για την ακρίβεια το απόγευμα της 25ης Σεπτεμβρίου θα είναι σε θέση η αγορά αλλά και οι μέτοχοι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να ενημερωθούν για την έκβαση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ.

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βγαίνει αυτή τη φορά στην αγορά με μία έκδοση η οποία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ελληνική επενδυτική κοινότητα και κυρίως και σε όσους αποκαλούνται μικροεπενδυτές. Η χαμηλότερη αξία με την οποία μπορεί να τοποθετηθεί κάποιος στο ομόλογο είναι τα 1.000 ευρώ. Και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο το 30% των ομολογιών θα το κατανείμει στους ιδιώτες επενδυτές. Με τον τρόπο αυτό διευρύνει το επενδυτικό της κοινό καθιστώντας και τους μικρούς της αγοράς κοινωνούς στα έργα της που προσδίδουν υπεραξία στην ελληνική οικονομία.

Ισχυρή ρευστότητα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ έρχεται να ενισχύσει τη ρευστότητα του Ομίλου. Με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 6,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αντλεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων και των ΑΠΕ. Άλλωστε, από τα 487,7 εκατ. ευρώ, που στοχεύει να αντλήσει (αφαιρουμένων των εξόδων της έκδοσης) τα 243,85 εκατ. ευρώ θα απευθυνθούν για τον προαναφερόμενο σκοπό αλλά και ενδεχομένως και για εξαγορές εταιρειών ή και συμμετοχές σε projects.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όμως, θα λάβει και μία σημαντική ανάσα στον δανεισμό του καθώς μέρος των κεφαλαίων αυτών θα κατευθυνθεί και για την εξόφληση μέρους του δανεισμού του. Και πιθανότατα για την κάλυψη μέρους παλαιότερης ομολογιακής έκδοσης, η οποία λήγει το 2027.

Οι συμφέρουσες αποδόσεις για τους επενδυτές

Όμως από το ομόλογο κερδισμένοι, όπως υποστηρίζουν αναλυτές, μπορούν να βγουν και όσοι εγγραφούν στο βιβλίο της δημόσιας προσφοράς και τοποθετηθούν στην ομολογιακή έκδοση. Αυτή έχει αρκετές ομοιότητες με εκείνη της Aegean και η αγορά εκτιμά ότι το επιτόκιο θα κινηθεί σε ένα εύρος της τάξης του 3,7% με 4%.

Πρόκειται για αποδόσεις πιο συμφέρουσες σε σχέση με άλλες τοποθετήσεις κι ένα ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς.

Τα έργα του Ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι στον τομέα των παραχωρήσεων και για τα επόμενα χρόνια εξασφαλίζουν μερίσματα της τάξης των 10 δισ. ευρώ και συνεπώς οι τοποθετήσεις στο ομόλογο είναι κατά μία έννοι εγγυημένες, όπως σημειώνουν πάντα αναλυτές.

Το ημερολόγιο της έκδοσης του ομολόγου

Οι επόμενες ημερομηνίες ορόσημο για το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι:

16.09.2025 Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου.

22.09.2025 Ανακοίνωση του εύρους απόδοσης στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

23.09.2025 Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. – (ώρα Ελλάδος 10 π.μ.)

25.09.2025 Λήξη Δημόσιας Προσφοράς – εγγραφής επενδυτών μέσω του Η.ΒΙ.Π. – (ώρα Ελλάδος 4 μ.μ.)

25.09.2025 Ανακοίνωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης του ΚΟΔ, της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

29.09.2025: Πιστοποίηση της καταβολής τωναντληθέντων κεφαλαίων και έκδοσης του ΚΟΔ από την Εταιρεία. Παράδοση των Ομολογιών στους επενδυτές μέσω καταχώρισης σε Λογαριασμούς Αξιογράφων τους στο Σ.Α.Τ. Αναλυτική ανακοίνωση για την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς και ανακοίνωση για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.

30.09.2025 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Πηγή: ot.gr