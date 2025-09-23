Δημοσκόπηση που καταγράφει όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις πραγματοποίησε η Interview για την ιστοσελίδα Politic.gr. Σε αυτήν φαίνεται το αποτύπωμα των εξαγγελιών στη ΔΕΘ, η μετακίνηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ, η πιθανότητα επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά, αλλά και ο θυμός των Ελλήνων για το πολιτικό σύστημα στη χώρα.

Επιπρόσθετα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το διψήφιο προβάδισμα της από το ΠαΣοΚ το οποίο έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση, ενώ συνολικά εννιά κόμματα θα έμπαιναν στη Βουλή εάν οι εκλογές γίνονταν σήμερα.

Θυμός για το πολιτικό σύστημα στη χώρα

Η απογοήτευση των πολιτών από το πολιτικό σύστημα στη χώρα αποτυπώνεται σε δύο ερωτήματα της δημοσκόπησης. Στο πρώτο εξ αυτών το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε αρκετά ή πολύ θυμωμένο από το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Εκείνο που πληγώνει περισσότερο την εικόνα του πολιτικού συστήματος είναι η διαφθορά / διαπλοκή με 31% και ακολουθούν τα σκάνδαλα με 25% και 14% οι υποσχέσεις που δεν τηρούνται.

Μοιρασμένοι οι ψηφοφόροι της ΝΔ για Λοβέρδο

Η προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία έγινε αποδεκτή με θετικό τρόπο από το 53% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το 42% απάντησε αρνητικά, ενώ υπάρχει ένα 5% που δε θέλησε να απαντήσει. Την ίδια ώρα οι ψηφοφόροι του ΠαΣοΚ κατα 87% βλέπουν τη συγκεκριμένη κίνηση με αρνητικό μάτι.

«Όχι» στην επιστροφή Σαμαρά στη ΝΔ

Την ίδια ώρα η πλειοψηφία του κόσμου δε θέλει να δει τον Αντώνη Σαμαρά να επιστρέφει στη Νέα Δημοκρατία. Στο σύνολο των ερωτηθέντων το 62% απάντησε αρνητικά στο συγκεκριμένο σενάριο, ενώ στους ψηφοφόρους της ΝΔ το συγκεκριμένο ποσοστό συγκεντρώνει το 55%.

Προβάδισμα της ΝΔ με δεύτερο κόμμα τους αναποφάσιστους

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το μεγάλο της προβάδισμα με τη διαφορά της από το ΠαΣοΚ να είναι περίπου 10 μονάδες. Συγκεκριμένα, συγκεντρώνει το 23,9% με το ΠαΣοΚ να είναι δεύτερο με 13,2%. Στα αξιοσημείωτα το γεγονός ότι στην πρόθεση ψήφου το ποσοστό των αναποφάσιστων φτάνει στο 17,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία φτάνει κοντά στο 30%, με το ΠαΣοΚ να συγκεντρώνει περίπου το μισό. Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και ΚΚΕ ακολουθούν, ενώ συνολικά στη Βουλή μπαίνουν εννιά κόμματα.