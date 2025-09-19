Στην εκκένωση του εμπορικού κέντρου River West στη λεωφόρο Κηφισού προχωράει η ΕΛΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα που έγινε για την τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14:26 άγνωστος τηλεφώνησε στο «100» και προειδοποίησε πως έχει τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό στο εμπορικό κέντρο, χωρίς όμως να δώσει χρονικό περιθώριο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), και πραγματοποιούν ελέγχους στους χώρους του εμπορικού κέντρου.

Εκκενώθηκαν και τα διπλανά κτίρια που στεγάζουν καταστήματα «ΙΚΕΑ» και «Μουστάκας».