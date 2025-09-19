Την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στον 1ο Πανελλήνιο και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων του ΒΗΜΑΤΟΣ, αλλά και από την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις της Alter Ego, είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν στο podcast που ηχογράφησαν με οικοδεσπότη τον δημοσιογράφο Γιάννη Διαμαντή οι μαθητές Μανόλης Μαστιχιάδης (Εράσμειος Ελληνογερμανική Σχολή), Εύη Αναστασιάδη (1ο ΓΕΛ Ραφήνας) και Σταυριάννα Σιψά (1ο ΓΕΛ Ραφήνας).

Οι τρεις μαθητές βρέθηκαν στο studio και μίλησαν για τις διακρίσεις που απέσπασαν στον Διαγωνισμό και αντάλλαξαν απόψεις πάνω στα άρθρα που έγραψαν.

Πιο συγκεκριμένα, τα άρθρα του Μανόλη Μαστιχιάδη και της Εύης Αναστασιάδη και του Σταύρου Κυπριανίδη τιμήθηκαν με τα βραβεία καλύτερων κειμένων, ενώ τόσο η Εύη όσο και η Σταυριάννα ήταν μέλη της συντακτικής ομάδας της σχολικής εφημερίδας «Εκτός Ύλης», η οποία αναδείχθηκε η καλυτερη σχολική εφημερίδα ανάμεσα σε 144 συμμετοχές.

Οι δύο μαθήτριες μετέφεραν και τις εμπειρίες τους από το εκπαιδευτικό ταξίδι σε Χίο και Οινούσσες που ήταν το έπαθλο για τη συντακτική ομάδα της εφημερίδας «Εκτός Ύλης».

Τα ταξίδια όμως δεν σταματούν εδώ. Η Εύη, o Σταύρος, ο Μανώλης μαζί με τους Φιλιώ και Θάνο Μαυρόγιαννη (2ο ΓΕΛ Άργους), οι οποίοι επίσης βραβεύτηκαν για το άρθρο τους, θα βρεθούν σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη ως οι νικητές στην κατηγορία καλύτερου κειμένου του Διαγωνισμού.

Μπορείτε να ακούσετε το podcast παρακάτω.