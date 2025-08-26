Στη δημοσιότητα για δημόσια διαβούλευση έδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ το προκαταρκτικό σχέδιο ανάπτυξης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου 2026 – 2030.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την επόμενη πενταετία ανέρχεται στα 4,79 δισ. ευρώ μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 204 έργων τα οποία φέρνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής απέναντι στην κλιματική κρίση (ακραίες βροχωπτώσεις και χιονοπτώσεις και φωτιές).

Οι κατηγορίες επενδύσεων για το 2026 – 2030

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ οι επενδύσεις κατηγοριοποιούνται σε:

Ενίσχυση του δικτύου με 96 έργα ύψους 991 εκατ. ευρώ. Αφορούν σε έργα για την ενίσχυση υποσταθμών υψηλής και μέσης τάσης, κέντρα διανομής, καλωδιακές γραμμές υψηλής τάσης και υποβρύχιες διασυνδέσεις. Στόχος είναι η αύξηση της ικανότητας εξυπηρέτησης του φορτίου και η βελτίωση της εκμετάλλευσης του δικτύου

Αντικατάσταση και ανακαίνιση δικτύου με 40 έργα ύψους 650 εκατ. ευρώ. Αφορούν πάλι στην αντικατάσταση εξοπλισμού σε υποσταθμούς, κέντρα διανομής, καλωδιακές γραμμές κλπ με σκοπό την αντιμετώπιση της φυσιολογικής φθοράς και τον εκσυγχρονισμό.

Σύνδεση χρηστών, παραλλαγές δικτύου και αισθητική αναβάθμιση με έργα ύψους 968,03 εκατ. ευρώ. Ως επί το πλείστον πρόκειται για έργα ηλεκτροδότησης νέων καταναλωτών και παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Λοιπά έργα δικτύου με 25 επενδυτικά σχέδια ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Τα 1,4 δισ. ευρώ κατευθύνονται στους έξυπνους μετρητές.

Επενδύσεις υποστήριξης ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων. Αφορούν σε 40 έργα ύψους 480 εκατ. ευρώ και μεταξύ άλλων πρόκειται για επενδύσεις όπως σε γήπεδα, κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, συστήματα/ εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, εξοπλισμό συνεργείων και εργαλεία, εξοπλισμό γραφείου, κ.α

Ο ΔΕΔΔΗΕ αντικαθιστά 7,64 εκατομμύρια «ρολόγια»

Το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού προγράμματος του ΔΕΔΔΗΕ αφορά στην περιβόητη αποξήλωση των παλιών «ρολογιών» κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με την αντικατάσταση τους με σύγχρονους μετρητές, τους λεγόμενους και «έξυπνους» μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση 7,64 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών χαμηλής τάσης εκ των οποίων οι 5,5 εκατομμύρια είναι μονοφασικοί και 2,14 εκατομμύρια τριφασικοί. Θα ενταχθούν σε σύστημα τηλεμέτρησης 8 εκατομμυρίων μετρητικών σημείων.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα περίπου 1 εκατομμύρια έξυπνοι μετρητές, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης της κατανάλωσης τους μέσω home device ή web application αλλά και τη δυνατότητα μετατόπισης της κατανάλωσης τους σε ώρες χαμηλού κόστους με βάση το σήμα που θα στέλνουν οι προμηθευτές ρεύματος.

Οι πάροχοι με τη σειρά τους θα μπορούν να καταρτίζουν δυναμικά τιμολόγια ρεύματος, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ θα παρακολουθεί και θα εντοπίζει άμεσα βλάβες και απώλειες του δικτύου.

Οι επενδύσεις για την μετατόπιση δικτύου από δάση

Στο πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ξεχωρίζουν επίσης τρία πακέτα έργων για την ανθεκτικότητα των δικτύων διανομής απέναντι στην κλιματική κρίση και τα ακραία φαινόμενα, όπως καιρικές συνθήκες και πυρκαγιές.

Το συνολικό ποσό των επενδύσεων στην επόμενη πενταετία για τις μετατοπίσεις και ενισχύσεις του δικτύου διανομής σε δασικές και ευάλωτες κλιματικά περιοχές ανέρχεται σε 284 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο πακέτο ύψους 134,25 εκατ. ευρώ θα γίνει σε αστικές, περιαστικές και δασικές περιοχές. Τα έργα αφορούν σε υπογειοποίηση δικτύων σε δασικές και αστικές περιοχές, σε μετατόπιση δικτύων με ή χωρίς υπογείωση σε περιοχές χαμηλότερου κλιματικού κινδύνου, αντικατάσταση αγωγών ή καλωδίων με ανθεκτικότερο εξοπολισμό κλπ.

Κάθε χρόνο θα αυξάνεται η ανθεκτικότητα κατά μέσο όρο σε:

110 χλμ. υπόγειου δικτύου μέσης τάσης

50 χλμ. υπόγειου δικτύου χαμηλής τάσης

150 χλμ. εναέριου δικτύου μέσης τάσης

300 χλμ. εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης

90 χλμ. καλυμμένων αγωγών

Το δεύτερο πακέτο έργων ύψους 94,01 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2026. Σύμφωνα με το σχέδιο πάνω από 2.000 χλμ δικτύου χαμηλής και μέσης τάσης θα μετατοπιστεί.

Το τρίτο πακέτο έργων ύψους 56 εκατ. ευρώ έχει να κάνει με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος. Περίπου 1.800 χλμ. δικτύου το 2026 θα αναδρομολογηθεί και υπογειοποιηθεί. Αφορά δίκτυο με προτεραιότητα σε περιοχές ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή.

ΠΗΓΗ: ot.gr