Από τον Σεπτέμβριο ξεκινά ένας δεύτερος, κρίσιμος γύρος κοινωνικού διαλόγου για τις συλλογικές συμβάσεις, ενώ στη Βουλή εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Το νέο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων φέρνει σαρωτικές αλλαγές σε ωράρια, άδειες, προσλήψεις και εργασιακά δικαιώματα, με στόχο την ευελιξία αλλά και την ενίσχυση της κάλυψης των εργαζομένων από συμβάσεις.

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο;

Το νομοσχέδιο εισάγει ρυθμίσεις που αφορούν:

Διευθέτηση ωραρίου έως 13 ώρες ημερησίως με προσαύξηση 40%.

Επέκταση τετραήμερης εργασίας σε όλο το έτος.

Υπερωρίες για εργαζόμενους με εκ περιτροπής απασχόληση.

Νέες μορφές συμβάσεων (δοκιμαστική περίοδος, κατά παραγγελία εργασία).

Ψηφιακή κάρτα με ευελιξία έως 120 λεπτών.

Δυνατότητα κατάτμησης άδειας σε περισσότερα τμήματα.

Μείωση γραφειοκρατίας σε προσλήψεις και έντυπα.

Αυστηρότερες ρυθμίσεις για υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

1. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές στο ωράριο εργασίας;

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν, με συμφωνία, να εφαρμόζουν 13 ώρες ημερήσιας απασχόλησης για ορισμένο διάστημα, με προσαύξηση 40% για την τελευταία ώρα. Παράλληλα, θεσμοθετείται η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας για όλο το έτος, με αντίστοιχη αύξηση της ημερήσιας απασχόλησης.

2. Τι ισχύει για τις υπερωρίες;

Πέραν της 13ης ώρας, υπερωρίες θα μπορούν να πραγματοποιούν και οι εργαζόμενοι σε καθεστώς εκ περιτροπής, με 40% προσαύξηση στο ωρομίσθιο.

3. Πώς επηρεάζονται οι προσλήψεις;

Η διαδικασία απλοποιείται με ένα ενιαίο έγγραφο αντί για τέσσερα. Εισάγεται fast track πρόσληψη έως δύο ημερών μέσω εφαρμογής κινητού, καθώς και συγκεντρωτικό ψηφιακό αρχείο εργαζομένων στο myErgani.

4. Τι αλλάζει στις άδειες;

Η ετήσια άδεια θα μπορεί να «σπάει» σε περισσότερα τμήματα, ενώ το επίδομα γονικής άδειας κατοχυρώνεται ως αφορολόγητο και ακατάσχετο. Επιπλέον, θα αναγνωρίζεται ενιαίος ασφαλιστικός χρόνος για το επίδομα κυοφορίας και λοχείας.

5. Τι ισχύει για τη ψηφιακή κάρτα;

Θεσπίζεται δυνατότητα ευέλικτης προσέλευσης με απόκλιση έως 120 λεπτών, χρόνος προετοιμασίας (30 λεπτά στη βιομηχανία, 10 σε άλλους κλάδους) και τρεις «μονές» σημάνσεις το μήνα χωρίς κύρωση. Αν μειωθούν οι αποδοχές λόγω κάρτας, η μείωση θα θεωρείται άκυρη.

6. Τι αλλάζει στις συλλογικές συμβάσεις;

Ο κοινωνικός διάλογος στοχεύει στην αύξηση της κάλυψης από συμβάσεις στο 80% (από 25%-30% σήμερα). Συζητείται μείωση του απαιτούμενου ποσοστού εργοδοτών (50%+1) για την επέκταση κλαδικής σύμβασης στο 40%, καθώς και νέοι μηχανισμοί επέκτασης.

7. Τι προβλέπεται για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία;

Το όριο για την υποχρεωτική παρουσία τεχνικού ασφαλείας μειώνεται σε 20 εργαζόμενους. Οι υποδείξεις θα καταγράφονται ηλεκτρονικά, θα οριστούν συντονιστές υγείας και ασφάλειας ανά έργο και θα δημιουργηθεί το πληροφοριακό σύστημα «Ηριδανός».

8. Υπάρχουν αλλαγές στις ασφαλιστικές εισφορές;

Ναι. Οι προσαυξήσεις για υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που υπερβαίνουν τη νομοθεσία απαλλάσσονται από εισφορές. Για συνταξιούχους που εργάζονται, οι επιπλέον παροχές δεν θα υπολογίζονται στην Εισφορά Αλληλεγγύης.

Ο δεύτερος γύρος του κοινωνικού διαλόγου

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, οι κοινωνικοί εταίροι θα υποβάλουν γραπτώς τις προτάσεις τους. Στόχος είναι η κατάρτιση «οδικού χάρτη» αλλαγών έως το τέλος του 2025. Οι διαφορές παραμένουν, με τη ΓΣΕΕ να ζητά την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, θέση που στηρίζουν και μικρομεσαίοι εργοδότες.

Το νέο νομοσχέδιο και οι παράλληλες διαπραγματεύσεις για τις συλλογικές συμβάσεις διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στην αγορά εργασίας. Με περισσότερη ευελιξία αλλά και νέους μηχανισμούς προστασίας, η κυβέρνηση φιλοδοξεί να προσαρμόσει το πλαίσιο στις σύγχρονες ανάγκες, εν μέσω έντονων κοινωνικών και πολιτικών αντιπαραθέσεων.