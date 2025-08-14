Οι αρμόδιες αρχές έχουν διαπιστώσει ότι, όλο και περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται στο παρηκμασμένο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Μάλιστα, στην τελευταία πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, από κρατική αρχή συνελήφθησαν δύο εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ, ως υπεύθυνοι για την πρόκληση της πυρκαγιάς, από ζημιές στο τοπικό δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Βέβαια, γρήγορα αφέθηκαν ελεύθεροι, γιατί κατάλαβαν το παράνομο της πράξης τους.

Ποιος είναι όμως, ο ΔΕΔΔΗΕ;

Ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι ΝΠΙΔ, ιδρύθηκε ως θυγατρική της ΔΕΗ, με τον νόμο 4001/2011, σε εφαρμογή Κοινοτικής Οδηγίας. Στον νόμο αυτό προστέθηκε ένα άρθρο για την αρχή της μελλοντικής ανακήρυξης ΑΟΖ της χώρας μας.

Του ανήκει όλη η περιουσία του δικτύου μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ και όλοι οι υποσταθμοί στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Έχει την ευθύνη συντήρησης, λειτουργίας, επέκτασης και μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι μονοπώλιο σε μια ανελαστική και πολύ σημαντική υπηρεσία, δηλαδή σίγουρα και μεγάλα κέρδη.

Το 2021, η αξία του εκτιμήθηκε σε 4 και κάτι δισ. ευρώ, δόθηκε το 49% και το management σε αυστραλιανό fund, έναντι 1 δισ. και κάτι ευρώ. Το 2023, η κυβέρνηση του έδωσε περίπου 250 εκατ. ευρώ επιπλέον, στα 750 εκατ. ευρώ περίπου που ήδη εισέπραττε, για τις υπηρεσίες που προσφέρει, τις οποίες πληρώνουμε όμως οι καταναλωτές, με τις λεγόμενες «πάγιες ρυθμίσεις δικτύου», ωραίος τίτλος.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση στους όρους του διαγωνισμού, για την ουσιαστική ιδιωτικοποίηση του μονοπωλίου του ΔΕΔΔΗΕ, δε ζήτησε ένα ελάχιστο ποσό επένδυσης για τη βελτίωση και την ανάπτυξη του δικτύου.

Μάλιστα, ο ΔΕΔΔΗΕ, είναι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, για να αναπτυχθούν μόνο οι μεγάλοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα, αποκλείοντας ουσιαστικά τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, από την ημέρα της ιδιωτικοποίησής του. Επεκτάσεις δικτύου έχουν γίνει μόνο για να συνδεθούν τα νέα έργα ΑΠΕ και πρακτικά πληρώνονται από τους ίδιους τους παραγωγούς. Μάλιστα, στο κόστος που πρέπει να πληρώσουν οι παραγωγοί, ο ΔΕΔΔΗΕ εντάσσει και αντικαταστάσεις κομματιών παλιού δικτύου, με την αιτιολογία ότι είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός για να υποδεχτεί τις νέες ΑΠΕ. Το κόστος όμως το πληρώνουν οι επενδυτές και όχι ο ΔΕΔΔΗΕ, και το οποίο τελικά φορτώνεται στους καταναλωτές.

Οι καθυστερήσεις στη σύνδεση των έργων ΑΠΕ, είναι μεγάλες. Ενώ η συμβατική του υποχρέωση δεν ξεπερνά τους 18 μήνες και αυτό για τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις κατασκευής δικτύων, ακόμη και για επέκταση δικτύου που αφορά ένα στύλο, μπορεί να κάνει και 2 έτη.

Φυσικά, εύκολα καταλαβαίνουμε, γιατί δεν έχει κατασκευαστεί ούτε ένας αποθηκευτικός χώρος ηλεκτρικής ενέργειας, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα, που πάλι πληρώνουν κυρίως οι καταναλωτές, αλλά και οι μικροί παραγωγοί ΑΠΕ.

Η κυβέρνηση επαίρεται για την επιτυχία της ιδιωτικοποίησης, τη μείωση του δημόσιου χρέους που συνέβαλε, χωρίς να βλέπει το κερδοσκοπικό τέρας, που δημιούργησε συνειδητά.

Και φυσικά κρύβεται στις τραγωδίες που προκαλεί το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, ακόμη χειρότερα, κρατικές υπηρεσίες συλλαμβάνουν εργαζόμενους ως υπεύθυνους, καλύπτοντας τις ευθύνες των ιδιοκτητών του ΔΕΔΔΗΕ. Οι αμοιβές των μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ είναι αστείες. οι νεοπροσλαμβανόμενοι μηχανικοί δεν παίρνουν πάνω από 850 ευρώ και έχουν ένα σωρό ευθύνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μένουν για λίγο στο ΔΕΔΔΗΕ και μόλις βρουν καλύτερες απολαβές σε άλλες εταιρίες, φεύγουν.

Ανάλογα ισχύουν και για τον ΑΔΜΗΕ, που συμμετέχει σε διεθνή πρότζεκτ, όπως το καλώδιο της ηλεκτρικής σύνδεσης με Κύπρο, Αίγυπτο, Ιταλία, κλπ.

Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ και κυρίως ο ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας, της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης της χώρας και όχι μονομερώς, προς όφελος των ισχυρών της ενέργειας, πρέπει να τεθούν με έμφαση οι προτάσεις για το δημόσιο έλεγχο στα δυο μονοπώλια. Τα δύο αυτά ιδιωτικά πλέον μονοπώλια, με τις επιλογές τους μεγαλώνουν το ήδη υψηλό κόστος ενέργειας της χώρας, ενισχύοντας τα κέρδη τους και τα κρατικά έσοδα, με την έμμεση υπερφορολόγηση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Φυσικά, για τον μεγαλύτερο κερδοσκόπο, την ουσιαστικά ιδιωτική ΔΕΗ, το καμάρι της κυβέρνησης, θα γράψω σε επόμενο άρθρο.