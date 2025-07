Λίγα πράγματα συγκρίνονται με την ανυπομονησία που σε «πλημμυρίζει» μόλις βλέπεις τη μπουκαπόρτα να σηκώνεται από το λιμάνι, σηματοδοτώντας την έναρξη των διακοπών σου. Και επειδή για εσένα οι διακοπές ξεκινούν ήδη από τη στιγμή της επιβίβασης στο πλοίο, αυτό το ξεκίνημα πρέπει να γίνει με τους καλύτερους οιωνούς.

Ναι, είναι δύσκολο να ξεφύγεις από την ιδέα του παραδεισένιου προορισμού, όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να απολαύσεις στη διαδρομή. “Enjoy the journey, not just the destination”, δεν είναι απλώς ένα κλισέ μότο, αλλά μία φιλοσοφία που αναβαθμίζει την εμπειρία του ταξιδιού σου.

Αυτός είναι και ο πυρήνας του slow travel: Να κατεβάζεις ταχύτητα, να χαλαρώνεις για να απολαμβάνεις περισσότερο.

Για να αδράξεις, λοιπόν, κάθε στιγμή των διακοπών σου, από τη στιγμή που η μπουκαπόρτα θα σηκωθεί μέχρι το λεπτό που το καράβι θα προσδεθεί ξανά στο ίδιο λιμάνι, κλείσε τα ακτοπλοϊκά σου με MINOAN LINES και ταξίδεψε με τα πλωτά «παλάτια» KNOSSOS PALACE ή FESTOS PALACE για Ηράκλειο Κρήτης και Μήλο.

Ένα ταξίδι που σε προετοιμάζει για μία συναρπαστική άφιξη στον προορισμό σου

Αλήθεια, τι είναι αυτό που μπορεί να σε βάλεις απευθείας σε mood παραθεριστή, ακόμη και αν πριν λίγα λεπτά βρισκόσουν στην πρωτεύουσα; Να απολαμβάνεις ένα δροσιστικό cocktail σε κάποιο pool bar ενώ απολαμβάνεις τις σελίδες από το νέο best seller που αγόρασες; Μήπως ένα λαχταριστό, πλούσιο γεύμα εμπνευσμένο από τις διαχρονικές, παραδοσιακές συνταγές και τις αυθεντικές γεύσεις του τόπου που θα επισκεφθείς;

Ό,τι και αν είναι αυτό που επιθυμείς, δεν υπάρχει αμφιβολία πως θα το ανακαλύψεις… εν πλω, στα πλοία της MINOAN LINES, εκεί όπου το ταξίδι είναι εξίσου συναρπαστικό με την άφιξη στον τελικό προορισμό σου. Βλέπεις, η μέρα σου εκεί ξεκινά με χαμόγελο, με αφράτα κρουασάν και αρωματικό καφέ, ενώ συνεχίζεται με στιγμές ξεγνοιασιάς και χαλάρωσης σε ένα από τα τέσσερα bar που σερβίρουν δροσερούς χυμούς, παγωτά, snacks και cocktails.

Επίσης, μην παραλείψεις να κάνεις και μία βόλτα στα καταστήματα της MINOAN LINES, για να ανακαλύψεις προσεγμένες επιλογές επώνυμων αρωμάτων και καλλυντικών, γυαλιά ηλίου, αξεσουάρ και είδη ένδυσης. Εκεί θα βρεις και ένα μικρό αλλά ενημερωμένο βιβλιοπωλείο ταξινομημένο σε ενότητες για όλα τα αναγνωστικά γούστα, καθώς και δώρα, παιχνίδια και είδη θαλάσσης. Μάλιστα, μπορείς να επωφεληθείς από προσφορές και εκπτώσεις έως 50%.

Σου άνοιξε η όρεξη για απολαυστικές γαστρονομικές εμπειρίες εν πλω;

Με τη θάλασσα να απλώνεται απέραντη γύρω σου, είναι σχεδόν βέβαιο πως η όρεξή σου θα ανοίξει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εξάλλου, το καλό φαγητό είναι αναπόσπαστο κομμάτι των επιτυχημένων διακοπών. Και για να το απολαύσεις όπως σου αξίζει, ξεκίνα από το pool bar στο κατάστρωμα, εκεί όπου σερβίρουν burger και σουβλάκι με παγωμένη μπίρα. Εναλλακτικά, αν θες μία πιο ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία, στα εστιατόρια των FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE θα βρεις ένα επιμελημένο a la carte Κρητικό μενού, πιστοποιημένο με το Σήμα Ποιότητας Κρητικής Κουζίνας της Περιφέρειας Κρήτης, μια γευστική «ωδή» στην τοπική κουζίνα με φρέσκα υλικά και αυθεντικές παραδοσιακές συνταγές. Στα a la carte και self-service εστιατόρια μπορείς να επιλέξεις από μία ποικιλία εκλεκτών μεσογειακών γεύσεων που θα ξαφνιάσουν ευχάριστα τον ουρανίσκο σου!

Όπου και αν αποφασίσεις να ταξιδέψεις φέτος το καλοκαίρι, είτε στην Κρήτη που σε «αγκαλιάζει» με την αυθεντική φιλοξενία της, είτε στη Μήλο που έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο hot spot των Κυκλάδων, με τη MINOAN LINES θα απολαύσεις ένα συναρπαστικό και άνετο ταξίδι με προνομιακές τιμές. Τα υπερσύγχρονα πλοία KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE μεταμορφώνουν κάθε δρομολόγιο σε μία μοναδική slow living εμπειρία, με ευρύχωρες καμπίνες διαφόρων κατηγοριών, ακόμα και pet friendly, άνετα VIP καθίσματα, ευρύχωρα σαλόνια, εστιατόρια και bars, pool bars και άρτια εξοπλισμένους κοινόχρηστους χώρους.

Η MINOAN LINES εκτελεί όλον τον χρόνο καθημερινά δρομολόγια Πειραιάς-Μήλος-Ηράκλειο και αντίστροφα με τα πλοία KNOSSOS PALACE και FESTOS PALACE.

Επίσης πραγματοποιούνται καθημερινά δρομολόγια Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα -Μπρίντεζι και αντίστροφα, με το πλοίο KYDON PALACE, σε συνεργασία με το EUROPALINK της GRIMALDI LINES.

