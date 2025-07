Έντονες αντιδράσεις και σοβαρές νομικές ανησυχίες έχει προκαλέσει η χρήση βαριάς βόμβας από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής σε πολυσύχναστη καφετέρια στην παραλιακή ζώνη της Γάζας, την περασμένη Δευτέρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων αμάχων, ανάμεσά τους και παιδιά.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του The Guardian, που επικαλείται φωτογραφικό υλικό και ανάλυση ειδικών σε οπλισμό, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) χρησιμοποίησαν βόμβα MK-82 των 500 λιβρών (περίπου 230 κιλών), ένα ισχυρό και ευρείας εμβέλειας όπλο, που προκαλεί εκτεταμένο ωστικό κύμα και διασπορά θραυσμάτων.

Το πλήγμα σημειώθηκε στο καφέ al-Baqa, γνωστό στέκι για οικογένειες και νέους στη Γάζα. Ο απολογισμός είναι βαρύς: τουλάχιστον 24 έως 36 νεκροί και δεκάδες τραυματίες, μεταξύ των οποίων ένα νήπιο τεσσάρων ετών, μια 35χρονη μητέρα, ένας γνωστός καλλιτέχνης και ένας δημοφιλής σκηνοθέτης.

Διεθνολόγοι και ειδικοί σε θέματα πολέμου εκφράζουν ανησυχίες ότι η επίθεση ενδέχεται να συνιστά έγκλημα πολέμου, καθώς η χρήση βόμβας τέτοιας ισχύος σε χώρο με προφανή παρουσία αμάχων θεωρείται δυσανάλογη και αδιάκριτη, σύμφωνα με τις Συνθήκες της Γενεύης.

Ο Δρ Άντριου Φορντ, καθηγητής Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, δήλωσε: «Η χρήση βαρέων πυρομαχικών σε αστικό και πολυσύχναστο χώρο, ακόμη και με τα καλύτερα μέσα στόχευσης, οδηγεί αναπόφευκτα σε αδιάκριτες απώλειες, γεγονός που παραβιάζει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει πως είχε προηγηθεί αεροπορική παρακολούθηση, για να μειωθεί ο κίνδυνος για αμάχους. Εκπρόσωπος του IDF δήλωσε πως η επίθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ωστόσο, ο Gerry Simpson από τη Human Rights Watch επισημαίνει: «Αν η στρατιωτική διοίκηση γνώριζε ότι το καφέ ήταν γεμάτο, η χρήση μιας τόσο ισχυρής βόμβας εγείρει σοβαρό ζήτημα νομιμότητας. Θα μπορούσε να πρόκειται για δυσανάλογη ή αδιάκριτη επίθεση, που πρέπει να διερευνηθεί ως πιθανό έγκλημα πολέμου».

Η βόμβα MK-82, αμερικανικής κατασκευής, είναι κοινό μέσο βομβαρδισμού, τις τελευταίες δεκαετίες. Ειδικοί ταυτοποίησαν εξαρτήματα της βόμβας στον κρατήρα που άφησε πίσω της η επίθεση, όπως το πίσω τμήμα Jdam και μια θερμική μπαταρία.

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, Μαρξ Σακ, υπογράμμισε: «Με 20, 30 ή και 40 θύματα αμάχους, μόνο στόχοι εξαιρετικά μεγάλης σημασίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να δικαιολογήσουν τέτοια επίθεση».

Παρότι το Ισραήλ διαθέτει πολλές μικρότερες και πιο στοχευμένες βόμβες, έχει χρησιμοποιήσει κατά καιρούς βαριά πυρομαχικά, ειδικά όταν ο στόχος περιλαμβάνει υπόγεια καταφύγια ή ενισχυμένες δομές, όπως σημείωσε ο IDF σε παλαιότερη δήλωσή του.

Το καφέ al-Baqa λειτουργούσε επί σχεδόν 40 χρόνια ως οικογενειακή επιχείρηση και δεν βρισκόταν σε περιοχή που είχε εκκενωθεί ή προειδοποιηθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις. Παρότι η πλειοψηφία των 2,3 εκατ. κατοίκων της Γάζας αντιμετωπίζει σοβαρή υποσιτισμό και κίνδυνο λιμού, λίγοι έχουν ακόμη πόρους για τέτοιου είδους εξόδους.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα ανακοίνωσε ότι από ισραηλινά πλήγματα στον παλαιστινιακό θύλακα σκοτώθηκαν σήμερα τουλάχιστον 25 άνθρωποι, 12 εκ των οποίων σε βομβαρδισμό σχολείου που φιλοξενούσε εκτοπισμένους εξαιτίας του πολέμου.

Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε σχολικά κτίρια, αλλά και αυτά πολλές φορές αποτελούν στόχο ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες, σύμφωνα με τον στρατό, γίνονται κατά μαχητών της Χαμάς που κρύβονται μεταξύ των αμάχων.

At least 11 Palestinians were killed after the bombing of Mustafa Hafez School, which shelters displaced people in Al-Rimal neighborhood, west of Gaza City. pic.twitter.com/JJpDdRbtp3

Ο Μοχάμεντ αλ Μουχάγιρ, αξιωματούχος αυτής της υπηρεσίας διάσωσης, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπάρχουν «12 μάρτυρες, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες και μεγάλος αριθμός τραυματιών σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο σχολείο Μουσταφά Χαφέζ, που φιλοξενεί εκτοπισμένους, στη συνοικία Αλ-Ριμάλ, στο δυτικό τμήμα της Πόλης της Γάζας».

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν μικρά παιδιά να περιπλανώνται γύρω από το κατεστραμμένο από τον βομβαρδισμό κτίριο, εν μέσω ερειπίων.

The destruction to the Mustafa Hafez School which was bombed by the Israeli warplanes last night.

The school shelters displaced people in Al-Rimal neighborhood, west of Gaza City. pic.twitter.com/xEEjy4soU0

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) July 3, 2025