Κανένα απρόοπτο δεν είναι ικανό να σταματήσει την Beyonce από μια αξέχαστη συναυλία για τους φαν της. Ακόμα και όταν βρίσκεται στον αέρα!

Η 43χρονη τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι της «16 Carriages» στο Χιούστον, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Cowboy Carter», πάνω σε ένα αιωρούμενο κόκκινο αυτοκίνητο. Ξαφνικά το όχημα άρχισε να γέρνει στον αέρα, ενώ εκείνη φαινόταν να φορά ζώνη ασφαλείας και κρατιόταν από ένα από τα καλώδια. «Σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε», ακούγεται να λέει ήρεμα στο μικρόφωνο, ενώ αιωρούνταν.

Η μουσική σταμάτησε και το αυτοκίνητο κατέβηκε αργά στη σκηνή. «Θέλω να σας ευχαριστήσω που με αγαπάτε. Αν ποτέ πέσω, ξέρω ότι θα με πιάσετε» είπε η Beyonce όταν πάτησε στο έδαφος εν μέσω χειροκροτημάτων.

