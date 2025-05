Η μέση άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη αναμένεται να ξεπεράσει τον 1,5 ° Κελσίου, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, κατά την περίοδο 2025-2029, με βεβαιότητα που φθάνει το 70%, αναφέρει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ).

The WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2025–2029) projects that global temperatures are expected to continue at or near record levels in the next five years.

Ο πλανήτης αναμένεται κατά συνέπεια να παραμείνει σε ιστορικά επίπεδα αύξησης της θερμοκρασίας, έπειτα από τα δυο θερμότερα χρόνια που καταγράφτηκαν ποτέ (2023 και 2024) κι επίσης τη θερμότερη δεκαετία στα χρονικά, σύμφωνα με ετήσια έκθεση για το κλίμα που καταρτίστηκε από τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία (Met Office) με βάση τις προβλέψεις δέκα διεθνών κέντρων και δημοσιοποιήθηκε από τον ΠΜΟ.

«Μόλις ζήσαμε τα δέκα πιο θερμά χρόνια που καταγράφτηκαν ποτέ. Δυστυχώς, αυτή η έκθεση του ΠΜΟ δεν αφήνει περιθώριο για εφησυχασμό», είπε η αναπληρώτρια γενική γραμματέας της μετεωρολογικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών, Κο Μπάρετ.

The Global Annual to Decadal Climate Update published today by @metoffice and @WMO shows that global average temperature exceeded 1.5°C above the 1850-1900 average last year for the first time.

