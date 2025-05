Θλίψη στην πυγμαχία για τον θάνατο της Τζόρτζια Ο’ Κόνορ, η οποία είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Η Ο’ Κόνορ είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους Αγώνες Νεολαίας της Κοινοπολιτείας το 2017, πριν ξεκινήσει την επαγγελματική της καριέρα υπό την προώθηση της εταιρείας Boxxer.

Σε αυτήν την καριέρα, κέρδισε και τους τρεις αγώνες της, με τον τελευταίο να πραγματοποιείται τον Οκτώβριο του 2022.

Τον Φεβρουάριο του 2023, η πυγμάχος από το Ντάραμ της Βόρειας Αγγλίας αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο BBC North East ότι είχε παλέψει με ελκώδη κολίτιδα επί δύο χρόνια, θέλοντας να δώσει δύναμη σε όσους αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες: «Δεν ντρέπομαι για αυτό. Με έχει κάνει πιο δυνατή.»

«I know it’s nothing to be embarrassed about, it’s what makes me stronger.»

