«Σφαγείο» η Γάζα λόγω των βομβαρδισμών

Τα πρώτα φορτηγά με βοήθεια άρχισαν να εισέρχονται στη Γάζα μετά από 78 ημέρες ισραηλινού αποκλεισμού. Τα Ηνωμένα Έθνη, όπως μεταδίδει το Sky News, δήλωσαν ότι εννέα φορτηγά έλαβαν άδεια εισόδου τη Δευτέρα, εκ των οποίων τα πέντε μπόρεσαν πράγματι να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας. Χθες, τα Ηνωμένα Έθνη δήλωσαν ότι είχαν λάβει έγκριση για «περίπου 100» ακόμη φορτηγά να μπουν στη Γάζα.

Ο αριθμός αυτός εξακολουθεί να είναι πολύ κάτω από τα 500 φορτηγά την ημέρα που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περνούσαν στο παλαιστινιακό έδαφος πριν από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 και είναι απαραίτητα για την κάλυψη των αναγκών του.

Ο πληθυσμός στη Γάζα είναι αντιμέτωπος με λιμό, με τις κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών να εντείνουν την πίεση που ασκούν στο Ισραήλ για να σταματήσει την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα.

There is hunger and famine in Gaza, where death is rampant.

Curse on the world that does not hear the cries of these children in Gaza.#StopIsrael #GazaGenocide #FreePalestine #Gaza #GazaHolocaust pic.twitter.com/2JYjgT8EW1

— Rüya (@ruyaselcuk) May 20, 2025