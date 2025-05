Θανάσιμο κίνδυνο διατρέχουν 14.000 μωρά στη Γάζα σύμφωνα με τον επικεφαλής για την ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του BBC.

Ταυτόχρονα το Ισραήλ συνεχίζει τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα ενώ συνεχίζει τους ανελέητους βομβαρδισμούς σε κάθε πιθανό στόχο μεταξύ των οποίων και τα νοσοκομεία.

O Φλέτσερ ρωτήθηκε πώς οι υπηρεσίες του ΟΗΕ έφτασαν στο συμπέρασμα ότι κινδυνεύουν τόσα μωρά και εκείνος εξήγησε τι ο Οργανισμός διαθέτει ισχυρές μονάδες στο έδαφος.

Ο ίδιος περιέγραψε ως μια σταγόνα στον ωκεανό τα πέντε φορτηγά με βοήθεια που πέρασαν χθες στη Λωρίδα της Γάζας.

Τόνισε ότι τα φορτηγά με τη βοήθεια, τα οποία περιέχουν παιδικές τροφές και τρόφιμα, βρίσκονται τεχνικά στη Γάζα, αλλά δεν έχουν φτάσει στους αμάχους, καθώς βρίσκονται στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε ότι ελπίζει να μπουν 100 φορτηγά στον θύλακα σήμερα, προσθέτοντας ότι «πρέπει να πλημμυρίσουμε τη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια».

Οι βόμβες είναι «το μόνο πράγμα που εισέρχεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή», λέει η UNRWA

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, UNRWA, αναφέρει ότι «η Λωρίδα της Γάζας αντιμετωπίζει πιθανότατα τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση από τον Οκτώβριο του 2023».

«Οι εντατικοποιημένοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος, ξηράς και θαλάσσης είχαν ως αποτέλεσμα εκατοντάδες θύματα και μαζικούς εκτοπισμούς», ανέφερε η UNRWA σε ανάρτησή της στο Χ.

«Επί 11 εβδομάδες, οι ισραηλινές αρχές έχουν αποκλείσει σκόπιμα όλες τις προμήθειες προς τη Γάζα. Το μόνο πράγμα που εισέρχεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή είναι βόμβες. Πουθενά δεν υπάρχει ασφάλεια».

Η ανάρτηση της UNRWA:

The #Gaza Strip is likely facing its worst humanitarian crisis since October 2023.

— UNRWA (@UNRWA) May 20, 2025