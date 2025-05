Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυσαν τη Χάγη σήμερα, ζητώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να υιοθετήσει μια σκληρότερη στάση απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η διοργανώτρια της κινητοποίησης Oxfam Novib ανέφερε πως περίπου 100.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, οι περισσότεροι ντυμένοι στα κόκκινα για να εκφράσουν την επιθυμία τους να μπει μια «κόκκινη γραμμή» στην πολιορκία του Ισραήλ στoν χειμαζόμενο θύλακα, όπου έχουν διακοπεί οι προμήθειες φαρμάκων, τροφίμων και καυσίμων.

“Draw the red line for Gaza.” pic.twitter.com/jN0vQOFmzv

This is The Hague today protesting against Israel’s genocide and occupation. Reports of more than 100,000 people. Organized by Oxfam Novib – they asked protesters to wear red.

Η πορεία πέρασε έξω από το κτίριο που εδρεύει το Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο εξετάζει μια προσφυγή εκ μέρους της Νότιας Αφρικής, που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία και πέρυσι έδωσε εντολή στο Τελ Αβίβ να τερματίσει μια στρατιωτική επίθεση στην πόλη Ράφα στον νότο της πολύπαθης Λωρίδας.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες περί γενοκτονίας ως αβάσιμες και υποστήριξε στο δικαστήριο ότι οι επιχειρήσεις του στη Γάζα αποτελούν αυτοάμυνα και στοχοθετούν μαχητές της Χαμάς που επιτέθηκαν στο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου.

So called ‘leaders’ are turning a blind eye to the genocide in Gaza 🇵🇸

But all over the world people are rising.

Over 100,000 people outside The Hague demanding:

Expel 🇮🇱 from the UN

Sanctions now

The Hague now

Recognise Palestine 🇵🇸 today.

pic.twitter.com/aOmPxXnJ4v

— Howard Beckett (@BeckettUnite) May 18, 2025