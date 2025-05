Εκπαιδευτικό ιστιοφόρο σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού του Μεξικού έπεσε πάνω στη γέφυρα του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη το βράδυ του Σαββάτου (τοπική ώρα), με αποτέλεσμα 22 άνθρωποι να τραυματιστούν και να καταστραφεί το πάνω μέρος των ιστίων του, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο εμφανίζεται το σκάφος να πλέει κάτω από τη γέφυρα και τα κατάρτια του να προσκρούουν σε αυτή.

Appears that the Mexican Navy sailing vessel ARA Cuauhtémoc just demasted itself on the Brooklyn Bridge in New York City.

pic.twitter.com/fncYDnHtuz

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2025