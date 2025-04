Το κυρίαρχο ερώτημα είναι ένα και μόνο αφότου, ξημερώματα Τετάρτης, οι Bucks υπέστησαν το σοκ του 119-118 από τους Pacers στη φασαριόζικη Ινδιανάπολη κι αποκλείστηκαν με 4-1 στον πρώτο γύρο των NBA Playoffs. Αν αυτό ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το Μιλγουόκι ύστερα από δώδεκα χρονιές.

Είχαν ήδη προηγηθεί πολλά, πάρα πολλά. Κυρίως ο τρόπος που τα «ελάφια» έχασαν για τέταρτη φορά σε πέντε παιχνίδια και ξόδεψαν μέχρι τελευταίας σταγόνας την πιθανότητα διάκρισης στην τρέχουσα σεζόν που θα συνεχιστεί με άλλες οκτώ ομάδες.

Κι αν τη διαφορά των 20 πόντων που είχαν χτίσει στις αρχές της δεύτερης περιόδου (33-13) δεν την προστάτευσαν ως όφειλαν στο υπόλοιπο της κανονικής διάρκειας, η έλλειψη ψυχραιμίας στα τελευταία 40 δεύτερα της παράτασης τσάκισε τα πάντα.

Χωρίς να εκδηλώσουν επίθεση σε αυτό το διάστημα, καθώς υπέπεσαν σε δύο μοιραία σφάλματα από το ίδιο χέρι (του Τρεντ των 33π με τα 8/17τρ), δέχθηκαν ένα οδυνηρό σερί 8-0 και από το +7 (118-111) κατέληξαν στο -1 (119-118). Με εύστοχο λέι απ στα 1.3» πριν από τη λήξη.

Με τα νεύρα σαν σχοινί που δεν αντέχει και αρχίζει να σκίζεται, ακολούθησε και σύρραξη στο παρκέ. Ο Αντετοκούνμπο προσβλήθηκε δικαίως από την υπεραλαζονική συμπεριφορά του μπαμπά Χαλιμπάρτον, που είχε μπει στο παρκέ προσβάλλοντας τον, κι αντέδρασε. Οι δυο τους αντάλλαξαν μερικές κουβέντες πρόσωπο με πρόσωπο, προτού εν τέλει το συμβάν λήξει χωρίς να δοθεί συνέχεια.

Here’s the reason why Giannis Antetokounmpo went after Tyrese Haliburton’s Dad.

Completely inexcusable behavior from a fan and father. Under no circumstances should this ever happen, yet alone in a first round matchup.

