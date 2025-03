Συνεχίζεται το χάος στη Συρία. Εκατοντάδες άμαχοι, υποστηρικτές του πρώην προέδρου Άσαντ, χάνουν τη ζωή τους, κατά τη διάρκεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας του καθεστώτος Αλ Σάρα.

Περισσότερα από 1.300 άτομα έχασαν τη ζωή τους από τις 6 Μαρτίου, εξαιτίας των επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας των νέων αρχών της Συρίας και συμμαχικών οργανώσεων στο δυτικό τμήμα της χώρας. Έτοιμοι να εγκαταλείψουν τη χώρα είναι οι λιγοστοί Έλληνες της Συρίας.

Την έντονη ανησυχία της εκφράζει η διεθνής κοινότητα. Ο ΟΗΕ ζητεί άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών και προστασία των αμάχων. Παράλληλα, ΗΠΑ και Ρωσία ζητούν συνεδρίαση σήμερα, Δευτέρα, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με θέμα τη Συρία.

Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματός του, ο de facto ηγέτης της Συρίας, Άχμεντ Αλ Σάρα προειδοποίησε πως η Συρία αυτή τη στιγμή βρίσκεται αντιμέτωπη με προσπάθειες «εξωτερικών και τοπικών δυνάμεων» να συρθεί σε εμφύλιο πόλεμο.

Τόνισε ότι οι εναπομείναντες από το προηγούμενο καθεστώς του Άσαντ δεν έχουν πλέον την επιλογή παρά να παραδοθούν άμεσα. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτρέψει το χάος ή έναν νέο εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, ενώ διεμήνυσε ότι όσοι εμπλέκονται στην αιματοχυσία «θα λογοδοτήσουν».

Οι ΗΠΑ και η Ρωσία ζήτησαν να συνεδριάσει σήμερα, Δευτέρα, κεκλεισμένων των θυρών το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα την κλιμάκωση της βίας στη Συρία.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις «σφαγές» μειονοτήτων που εκτυλίσσονται στη Συρία και κάλεσε τις αρχές να καταδιώξουν τους αυτουργούς.

«Οι ΗΠΑ καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, μεταξύ αυτών ξένους τζιχαντιστές, που δολοφονούν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες», είπε.

«Οι προσωρινές συριακές αρχές πρέπει να καταδιώξουν τους αυτουργούς αυτών των σφαγών εναντίον μειονοτικών κοινοτήτων» στη χώρα, έγραψε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.

Το Βερολίνο χαρακτηρίζει σοκαριστικές τις πληροφορίες για μαζικές δολοφονίες στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση για την προστασία των αμάχων. «Οι πολίτες πρέπει να προστατεύονται σε όλες τις περιστάσεις με πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» τόνισε η επικεφαλής Εκπρόσωπος Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφάλειας της Ε.Ε., Ανίτα Χίπερ.

«Είμαστε βαθιά θορυβημένοι από τις αναφορές για βίαιες συγκρούσεις με πολλές απώλειες αμάχων στη Συρία», αναφέρει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025