Ο Μπόρις Τζόνσον ετοιμαζόταν να δώσει σήμερα (3/10) στο BBC την πρώτη μεγάλη συνέντευξη μετά την αποχώρησή του από την πρωθυπουργική καρέκλα. Θα μιλούσε για όλα: το Brexit, τους χειρισμούς της κυβέρνησής του στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το σκάνδαλο Partygate.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν θα γίνει εξαιτίας της γκάφας της δημοσιογράφου Laura Kuenssberg η οποία του έστειλε τις σημειώσεις της! Η Kuenssberg έστειλε κατά λάθος ένα μέιλ με τις σημειώσεις της συνέντευξης στον βρετανό πρώην πρωθυπουργό αντί να τη στείλει στα μέιλ της ομάδας της. Χαρακτήρισε το λάθος της εξοργιστικό, είπε όμως ότι «η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική».

Συγκεκριμένα η δημοσιογράφος έγραψε στο X:

«Καθώς ετοιμαζόμουν για τη συνέντευξη με τον Μπόρις Τζόνσον αύριο, κατά λάθος έστειλα τις σημειώσεις μας σε αυτόν με ένα μήνυμα που προοριζόταν για την ομάδα μου. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι δεν είναι σωστό να προχωρήσει η συνέντευξη. Είναι εξοργιστικό και δεν υπάρχει λόγος να προσποιούμαστε ότι είναι κάτι άλλο πέρα από ντροπιαστικό και απογοητευτικό, καθώς υπάρχουν πολλές σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν. Αλλά πέρα από τα ντροπιασμένα πρόσωπα, η ειλικρίνεια είναι η καλύτερη πολιτική. Τα λέμε την Κυριακή».

While prepping to interview Boris Johnson tomorrow, by mistake I sent our briefing notes to him in a message meant for my team. That obviously means it’s not right for the interview to go ahead. It’s very frustrating, and there’s no point pretending it’s anything other than…

