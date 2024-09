SHE-Society for Help & Empowerment: Προκλήσεις, ευκαιρίες για τις γυναίκες Η SHE-Society for Help & Empowerment διοργανώνει εκδήλωση µε θέµα «Γυναίκες δήµαρχοι: Προκλήσεις, ευκαιρίες, εµπόδια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», στο πλαίσιο της 88ης ∆ΕΘ.