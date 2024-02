Εχθές Κυριακή ήταν πρωταγωνιστής στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, από σήμερα Δευτέρα είναι με τη βούλα ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μινέιρο.

Το προσύμφωνο του Μπερνάρ με τη βραζιλιάνικη ομάδα από το Μπέλο Οριζόντε είχε ήδη διαρρεύσει προ ημερών, ενώ κι ο ίδιος μίλησε γι’ αυτό μετά το 2-0 της Λεωφόρου λέγοντας ότι ο Παναθηναϊκός δεν του κατέθεσε προσφορά για την παραμονή του. Απλώς η μετακίνησή του έλαβε επίσημη μορφή μέσα από την ανακοίνωση που εκδόθηκε.

Ο 31χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στην πατρίδα του με το τέλος της τρέχουσας σεζόν και θα ενταχθεί στην ομάδα που τον ανέδειξε στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας (2010-2013), προτού φύγει για την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ κι έπειτα την αγγλική Έβερτον.

Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ 3,5 ετών – ως τον Δεκέμβριο του 2027.

Προπονητής του στην Ατλέτικο Μινέιρο θα είναι ο φημισμένος Λουίς Φελίπε Σκολάρι. Επίσης ο Μπερνάρ θα έχει συμπαίκτη τον Γκουστάβο Σκάρπα, που μέχρι πρότινος ανήκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού.

🐔📝 BEM-VINDO DE VOLTA À SUA CASA, BERNARD! 🏴🏳️

💪 O #Galo acertou a contratação do meio-campista Bernard até dezembro de 2027. Ídolo, CAMpeão da Libertadores 2013 e BiCAMpeão Mineiro (2012 e 2013), o atleta chega no meio do ano, após finalizar o vínculo com o seu clube… pic.twitter.com/ORq8fBMd5Y

— Atlético (@Atletico) February 5, 2024