Έντεκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις καταρρακτώδεις βροχές που μετέτρεψαν λεωφόρους σε ποτάμια στη Βραζιλία, κυρίως στις βόρειες περιοχές του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Από χθες το βράδυ (14/1) πυροσβέστες αναζητούν μία γυναίκα που εξαφανίστηκε όταν το αυτοκίνητο της έπεσε στο ποτάμι. Σε ορισμένα τμήματα λεωφόρων το νερό από την καταιγίδα έφτασε στις οροφές των οχημάτων.

Devastating flooding due to heavy rainfall in Rio de Janeiro, Brazil 🇧🇷 | 14 January 2024 | #floods #flooding #Brazil #RiodeJaneiro pic.twitter.com/Kw3DZEWP7O

Ο δήμαρχος Eduardo Paes κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Προβλήματα δημιουργήθηκαν σε αρκετά δρομολόγια λεωφορείων και σταθμοί του μετρό έκλεισαν λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Ορισμένα τμήματα της πόλης δέχθηκαν μέσα σε μόλις 24 ώρες τη βροχή ενός μήνα, ενώ στη συνοικία Ακάρι πλημμύρισαν τα υπόγεια γραφεία του Δημοτικού Νοσοκομείου Ronaldo Gazolla.

More footage of the devastating flooding due to heavy rainfall in Rio de Janeiro, Brazil 🇧🇷 | 14 January 2024 | #floods #flooding #Brazil #RiodeJaneiro pic.twitter.com/g2imhHgZxC

