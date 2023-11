Χαμός έγινε στο ματς Βραζιλία – Αργεντινή με απίστευτο ξύλο στις εξέδρες και τον Λιονέλ Μέσι να λέει στους συμπαίκτες του να φύγουν από το γήπεδο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη του ντέρμπι.

Η Αργεντινή πέτυχε μια σπουδαία νίκη επί της Βραζιλίας με 1-0, ωστόσο τα επεισόδια ήταν εκτεταμένα. Οι σκηνές με τους αστυνομικούς της Βραζιλίας να ξυλοκοπούν τους φιλάθλους της Αργεντινής έκαναν τον γύρο του κόσμου σύμφωνα με τη sportday.gr.

There’s definitely going to be retaliation from Argentina police

Brazil police were out of line for this against Argentina fans

Brazil Vs Argentina almost turned into a riot #BRAARG pic.twitter.com/8o1rXsUn8l

