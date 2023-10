Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «έχει επιτύχει τους στόχους της».

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ είπε στο Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή σε «τέτοιου είδους πολιτικούς διαλόγους» όταν ρωτήθηκε εάν η ισλαμιστική ομάδα είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

