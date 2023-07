Ο Τόνι Μπένετ, ο Αμερικανός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ, γνωστός μεταξύ άλλων για την μεγάλη επιτυχία με το «I Left My Heart in San Francisco«, ο οποίος κατόρθωσε να κερδίσει και νεότερες γενιές θαυμαστών μέχρι και τον 21ο αιώνα, πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο τραγουδιστής, που εκτιμάτο για τη ζεστή του προσωπικότητα, άφησε το σημάδι του στη μουσική σκηνή για περισσότερες από επτά δεκαετίες, ενώ απέκτησε και το δικό του αστέρι στη «Λεωφόρο της Δόξας». Ο Αμερικανός ερμηνευτής είχε διαγνωστεί το 2021 με τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

Ο Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, έχει συγκεντρώσει αμέτρητες διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων 19 Βραβείων Γκράμι (καθώς και ένα Βραβείο Γκράμι για Συνολική Προσφορά το 2001) και δυο Βραβείων Έμμυ Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης. Μάλιστα δεν είναι πολλοί αυτοί που ξέρουν ότι ήταν στενός φίλος με τον Φρανκ Σινάτρα.

O Αμερικανός ερμηνευτής έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, ενώ είχε εκδώσει πάνω από 70 άλμπουμ, σχεδόν όλα για την Columbia Records. Αυτά με τις περισσότερες πωλήσεις στις ΗΠΑ ήταν τα «I Left My Heart in San Francisco», «MTV Unplugged: Tony Bennett» και «Duets: An American Classic» όλα από τα οποία έγιναν πλατινένια. Οχτώ άλλα άλμπουμ του έγιναν χρυσά στις ΗΠΑ.

Η συνεργασία με την Lady Gaga

Παρά την μακρά καριέρα του που μεσουρανεί την δεκαετία του ’50 ο Τόνι Μπένετ συνέχισε να δημιουργεί δημοφιλή και αξιέπαινα έργα και κατά τον 21ο αιώνα, παρά το προχωρημένο της ηλικίας του, κάνοντας μάλιστα επιτυχίες με σύγχρονους σταρ της ποπ.

Μια από αυτές τις συνεργασίες ήταν αυτή με τη Lady Gaga που ξεκίνησε με το άλμπουμ «Dancing Cheek to Cheek» το 2014. Οι δύο ερμηνευτές έκαναν περιοδεία μαζί ώστε να προωθήσουν το άλμπουμ από το 2014 ως το 2015. Με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του ντουέτου με τον τίτλο «Love For Sale» το 2021, o Μπένετ έσπασε το ατομικό ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα των top-10 άλμπουμ στο Billboard 200 chart.

Μεταξύ άλλων υπήρξε και ο τελευταίος καλλιτέχνης που συνεργάστηκε με την Amy Winehouse, όταν μαζί το 2011 ηχογράφησαν το τραγούδι «Body and Soul» για το άλμπουμ «Duets II», που θα σήμαινε την τελευταία της ηχογράφηση πριν από τον πρόωρο θάνατό της. Η διαφορά ηλικίας μεταξύ των δύο καλλιτεχνών ήταν λίγο πάνω από 57 χρόνια.

Ο Μπένετ επίσης έσπασε και το Ρεκόρ Γκίνες για τον γηραιότερο άνθρωπο που εξέδωσε άλμπουμ με καινούργιο υλικό, σε ηλικία 95 ετών και 60 ημερών.

Η άστατη προσωπική ζωή

Στις 12 Φεβρουαρίου 1952, ο Μπένετ παντρεύτηκε τη φοιτήτρια καλών τεχνών του Οχάιο και θαυμαστή της τζαζ Πατρίσια Μπιτς, την οποία είχε γνωρίσει τον προηγούμενο χρόνο μετά από μια παράσταση σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Κλίβελαντ. Δύο χιλιάδες γυναίκες θαυμάστριες ντυμένες στα μαύρα συγκεντρώθηκαν έξω από την τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πατρικίου στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, σε εικονικό πένθος. Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον D’Andrea (Danny, γεννημένος το 1954) και τον Daegal (Dae, γεννημένος το 1955). Ο Μπένετ και η σύζυγός του Πατρίσια χώρισαν το 1965, και ο γάμος τους ήταν θύμα του υπερβολικού χρόνου του Μπένετ στο δρόμο, μεταξύ άλλων παραγόντων. Το 1969, η Πατρίσια του ζήτησε διαζύγιο λόγω μοιχείας. Το 1971 έγινε επίσημο το διαζύγιό τους.

Η χρονιά του 1979 ήταν αυτή που σημάδεψε τη ζωή του καθώς έφτασε κοντά στον θάνατο από υπερβολική δόση κοκαϊνης.

Ο Μπένετ είχε εμπλακεί με την επίδοξη ηθοποιό Σάντρα Γκραντ ενώ γύριζε το Όσκαρ το 1965. Το ζευγάρι έζησε μαζί για αρκετά χρόνια και στις 29 Δεκεμβρίου 1971 παντρεύτηκαν, χωρίς τυμπανοκρουσιες, στη Νέα Υόρκη. Απέκτησαν δύο κόρες, την Τζοάνα (γεννημένη το 1970) και την Αντονία (γεννημένη το 1974), και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες. Οι δυο τους ήταν παντρεμένοι μέχρι το 1983.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ο Μπένετ συνήψε μια μακροχρόνια ρομαντική σχέση με τη Σούζαν Κρόου, μια πρώην δασκάλα της Νέας Υόρκης. Η Σούζαν Μάριον Κρόου γεννημένη στις 9 Σεπτεμβρίου 1966, είναι 40 χρόνια μικρότερη από τον Τόνι και είχε μεγαλώσει σε μια οικογένεια θαυμαστών του Μπένετ, και όπως συνέβη η τραγουδίστρια είχε ποζάρει κάποτε με τη μητέρα του Crow, Marion, ενώ εκείνη ήταν έγκυος μαζί της. Ως έφηβη, η Κρόου ήταν ο επικεφαλής της λέσχης οπαδών της Bay Area για τον Μπένετ.

Ο Μπένετ και η Κρόου ίδρυσαν την Exploring the Arts, έναν φιλανθρωπικό οργανισμό αφιερωμένο στη δημιουργία, την προώθηση και την υποστήριξη της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα ίδρυσαν (και ονόμασαν τον φίλο του Μπένετ) τη Σχολή Τεχνών Frank Sinatra στο Κουίνς, ένα δημόσιο γυμνάσιο αφιερωμένο στη διδασκαλία των τεχνών του θεάματος, το οποίο άνοιξε το 2001 και θα είχε πολύ υψηλό ποσοστό αποφοίτησης. Στις 21 Ιουνίου 2007, ο Μπένετ παντρεύτηκε την Κρόου σε μια ιδιωτική πολιτική τελετή στη Νέα Υόρκη, την οποία παρέστη ο πρώην Κυβερνήτης Μάριο Κουόμο.