Ρουκέτες από τη Γάζα και τον Λίβανο στο Ισραήλ και επιδρομές της ισραηλινής αστυνομίας στο τέμενος αλ Άκσα της Ιερουσαλήμ εδώ και πολλές νύχτες έχουν πυροδοτήσει φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή κατά τη διάρκεια μιας ευαίσθητης περιόδου θρησκευτικών εορτών, αφού φέτος συμπίπτουν χρονικά το Ραμαζάνι, το Εβραϊκό Πάσχα (Πέσαχ) και το Πάσχα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι εκτοξεύτηκε η μεγαλύτερη ρουκέτα από τον πόλεμο του 2006 από λιβανικό έδαφος προς το βόρειο Ισραήλ. Σε ανακοίνωσή του ο στρατός αναφέρει ότι 34 ρουκέτες ερρίφθησαν σήμερα το απόγευμα από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, από τις οποίες 25 αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και τουλάχιστον πέντε έπεσαν στο ισραηλινό έδαφος.

Το μέρος όπου έπεσαν οι ρουκέτες «εξετάζεται», προσθέτει ο στρατός διευκρινίζοντας απλά ότι αυτά τα «στατιστικά στοιχεία δεν είναι οριστικά».

Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης, αλλά οι εκτοξεύσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου η, υποστηριζόμενη από το Ιράν, λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ δήλωσε ότι θα υποστηρίξει «όλα τα μέτρα» που έλαβαν οι Παλαιστίνιοι για την υπεράσπιση του ιερού συγκροτήματος αλ Άκσα.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατoύ κατηγόρησε την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς για τις σημερινές επιθέσεις με ρουκέτες από τον Λίβανο.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι το Ισραήλ θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση του Λιβάνου για τις ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από το έδαφός του.

«Το κόμμα που εκτόξευσε τις ρουκέτες από τον Λίβανο είναι η Χαμάς στον Λίβανο», έγραψε συγκεκριμένα ο Αβισάι Αντράε σε μήνυμά του στο Twitter.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος της Άμυνας δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να αξιολογεί την κατάσταση μετά την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του εδάφους του από τον Λίβανο αλλά εργάζεται με βάση την υπόθεση ότι παλαιστινιακές φατρίες βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις,

Την ίδια ώρα τρεις πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στη Βηρυτό είπαν στο Reuters ότι παλαιστινιακές φατρίες που έχουν τη βάση τους στον Λίβανο –όχι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ– βρίσκονται πίσω από τις σημερινές επιθέσεις με ρουκέτες.

Η ισχυρή ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ ελέγχει την ασφάλεια στον νότιο Λίβανο, όπου υπάρχουν αρκετοί καταυλισμοί Παλαιστινίων προσφύγων και ένοπλες ομάδες.

Η αξιοσημείωτη άνοδος της βίας κατά τον ιερό μουσουλμανικό μήνα του Ραμαζανιού και την έναρξη της εβραϊκής εορτής του Πάσχα έρχεται μετά από ένα χρόνο αυξανόμενης αιματοχυσίας στην ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση. Τα γεγονότα της Πέμπτης έχουν προσθέσει φόβους για ευρύτερα αντίποινα στην περιοχή.

Τις τελευταίες νύχτες έχουν πραγματοποιηθεί, δύο μεγάλες επιδρομές της ισραηλινής αστυνομίας στο ιερό συγκρκρότημα αλ Άκσα στην Ιερουσαλήμ, κατά τις οποίες τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 350 συνελήφθησαν. Αυτές οι επιδρομές πυροδότησαν επίσης εκτόξευση ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία αντιμετωπίστηκε με ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε στρατιωτικές τοποθεσίες που φαίνεται να ανήκουν στη Χαμάς, το ισλαμιστικό κίνημα που ελέγχει τη λωρίδα.

Η επιδρομή προκάλεσε ευρεία καταδίκη στον μουσουλμανικό κόσμο και ανησυχία από τον Λευκό Οίκο για την πιθανότητα κλιμάκωσης.

