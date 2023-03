Την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS ανακοίνωσαν επισήμως οι ελβετικές Αρχές το βράδυ της Κυριακής.

Η κίνηση αυτή στοχεύει να καθησυχάσει τις αγορές πριν το άνοιγμα τους τη Δευτέρα και να αποτρέψει τις κινήσεις πανικού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

«Με την εξαγορά της Credit Suisse από τη UBS βρέθηκε λύση ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα και να προστατευθεί η ελβετική οικονομία σε αυτή την εξαιρετική κατάσταση», επεσήμανε η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας.

Η συμφωνία για την εξαγορά περιλαμβάνει την παροχή ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα ύψους 100 δισεκ. ελβετικών φράγκων προς την Credit Suisse και τη UBS.

Αυτή η λύση «δεν είναι μόνο αποφασιστική για την Ελβετία αλλά για την σταθερότητα του συνόλου του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος», είπε ο πρόεδρος της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, Αλαίν Μπερσέ, κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

