Νέος ισχυρός σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συνέβη λίγο πριν τις 19.00 της Τρίτης στην κεντρική Τουρκία.

Ο σεισμός σημειώθηκε κοντά στο σημείο το οποίο επλήγη από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς στις αρχές του μήνα, οι οποίοι είχαν ως αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.6 || 16 km W of #Kayseri (#Turkey) || 4 min ago (local time 19:59:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/8YMx1hPOUt

— EMSC (@LastQuake) February 28, 2023