Συρία: Ενέκρινε την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές ανταρτών

Volunteers prepare graves for the casualties, in the aftermath of a deadly earthquake, in rebel-held town of Jandaris, Syria February 10, 2023. REUTERS/Mahmoud Hassano

Η κυβέρνηση της Συρίας ανακοίνωσε ότι δέχεται να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στα βορειοδυτικά της χώρας. 10.02.2023, 18:10 Ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δέχεται να αποσταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες στα βορειοδυτικά της χώρας και οι οποίες υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από τους φονικούς σεισμούς, εξέδωσε η κυβέρνηση της Συρίας. Στην ανακοίνωση, που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο Sana, η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας θα γίνει «υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου της Συρίας», με τη βοήθεια και του ΟΗΕ. Με τον τρόπο αυτόν θα διασφαλιστεί ότι η βοήθεια θα φτάσει «σε εκείνους που την χρειάζονται». «Το Υπουργικό Συμβούλιο αποδέχτηκε την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στο σύνολο» του συριακού εδάφους «και στις ζώνες που είναι εκτός ελέγχου του κράτους», αναφέρεται σε αυτήν την ανακοίνωση. Ο σεισμός στην Τουρκία αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα Σύμφωνα πάντα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση χαρακτήρισε «πληγείσες ζώνες» τις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερες καταστροφές (Λαττάκεια, Χάμα, Χαλέπι και Ιντλίμπ) και πρόκειται να ιδρύσει ένα Ταμείο που θα βοηθήσει στην αποκατάσταση των ζημιών. Ο ΟΗΕ ζητούσε να διευκολυνθεί η αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στη βορειοδυτική Συρία, όπου εκτιμάται ότι περισσότεροι από 4 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονταν ήδη βοήθεια και πριν από τους σεισμούς. Δεκάδες αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια (κυρίως από τη Ρωσία, το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) έχουν προσγειωθεί από την Δευτέρα στη Δαμασκό, το Χαλέπι και τη Λαττάκεια, περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Όμως η βοήθεια προς τις βορειοδυτικές ζώνες φτάνει με το σταγονόμετρο, από ένα μεθοριακό πέρασμα από την Τουρκία. Περισσότεροι από 3.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Συρία από τον σεισμό και πολλές χιλιάδες τραυματίστηκαν. Στη γειτονική Τουρκία ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε νωρίτερα ότι οι νεκροί αυξήθηκαν σε 19.388. Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από