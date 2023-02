Βρισκόμαστε ήδη στο τρίτο εικοσιτετράωρο από την ώρα που ο καταστροφικός σεισμός των 7,8 ρίχτερ έπληξε Τουρκία και Συρία και τα σωστικά συνεργεία ακόμα παλεύουν σεε αντίξοες συνθήκες να ανασύρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμια.

Μετά από δύο ημέρες αναζήτησης οι προσδοκίες των διασωστών για απεγκλωβισμό κάτω από τα χαλάσματα μειώνεται ώρα με την ώρα. Η μάχη με το χρόνο εξασθενεί και οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται δραματικά.

Ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας Φουάτ Οκτάι ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης ότι εξαιτίας των σεισμών τουλάχιστον 5.894 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34.810 τραυματίστηκαν στη γειτονική χώρα.

Στη Συρία οι νεκροί ανέρχονται σε 1.932, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που βασίζεται σε στοιχεία που δόθηκαν από το υπουργείο Υγείας και διασώστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της χώρας, 812 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.449 τραυματίστηκαν στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των κυβερνητικών δυνάμεων στις επαρχίες του Χαλεπίου (βόρεια), της Λαττάκειας (δυτικά), της Χάμας (κεντρικά) και της Ταρτούς (βορειοδυτικά).

Στις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο αντικαθεστωτικών στη βορειοδυτική Συρία, 1.120 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.500 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τους διασώστες.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια κτιρίων που κατέρρευσαν και σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες.

Τα βίντεο που έρχονται από την Τουρκία και τη Συρία αποτυπώνουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες των διασωστών, αλλά και την αποκαρδιωτική κατάσταση που επικρατεί στις δύο χώρες.

Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ και των social media κάνει ένα βίντεο με τη διάσωση δύο παιδιών από τα συντρίμμια στη Συρία, μετά τον φονικό σεισμό που «χτύπησε» την Τουρκία, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

Ένα κοριτσάκι βρισκόταν εγκλωβισμένο στα συντρίμμια κτιρίου με τον μικρότερο αδελφό του, τον οποίο προσπαθούσε να προστατεύσει για ώρες μέχρι να σωθούν.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, η μικρή κάλυπτε με το χέρι της το κεφάλι του αγοριού.

#Syria : Circulating video of a Syrian child protecting her brother’s head under the rubble for 17 hours pic.twitter.com/P9ok0SopzB

Συγκλονίζει ένα βίντεο που δημοσίευσε αγόρι από τη Συρία και το δείχνει να καταγράφει τον εαυτό του με το κινητό του τηλέφωνο ενώ βρίσκεται στα χαλάσματα του κατεστραμμένου σπιτιού του.

«Δεν ξέρω αν θα ζήσω ή θα πεθάνω», λέει το αγόρι στο βίντεο που δημοσίευσε το Al Jazeera.

«Δεν ξέρω πώς να περιγράψω το συναίσθημα για κάποιον που το περνάει όλο αυτό και βρίσκεται κάτω από τα συντρίμμια», λέει ακόμα.

Μάλιστα ,την ώρα που μιλάει ερείπια και συντρίμμια του κτιρίου πέφτουν πάνω στο κεφάλι του.

«Υπάρχουν ακόμα περισσότεροι, δύο, τρεις ή τέσσερις οικογένειες και οι γείτονες μας. Ας μας βοηθήσει ο Θεός. Δεν μπορώ να περιγράψω άλλο, η Γη τρέμει», λέει το αγόρι με το βίντεο να διακόπτεται.

Οι Έλληνες διασώστες, που επιχειρούν με αυταπάρνηση χωρίς διακοπή και κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και δριμύ ψύχος στο Χατάι, έσωσαν αρχικά δύο κοριτσάκια και έναν 50χρονο.

Σύμφωνα με το Open οι Έλληνες διασώστες το απόγευμα της Τρίτης κατόρθωσαν να σώσουν και ένα τρίτο παιδί και συγκεκριμένα ένα 11χρονο κοριτσάκι.

Θυμίζουμε ότι η ΕΜΑΚ είχε επιχειρήσει να σώσει και την 7χρονη Φατμέ, ωστόσο το κορίτσι τελικά δεν τα κατάφερε.

Οι διασώστες επιχειρούν να σώσουν όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και κατοικίδια που βρίσκονταν μέσα στα χαλάσματα των σπιτιών. Συγκίνηση προκάλεσε η διάσωση μιας γάτας στην Τουρκία αφού «κάθε ζωή μετράει». Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο:

A cat was rescued in. Turkey after the whole one day .Thank you rescue teams .❤️❤️#earthquake #Turkey #TurkeyEarthquake #Turkiye #Syria #syriaearthquake pic.twitter.com/DspnDwATso

— Aami Shaw (@PGTAnalytics) February 7, 2023