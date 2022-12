Αντετοκούνμπο: Απόλαυσε την νίκη των Μπακς τρώγοντας ποπ-κορν και μπάρα δημητριακών

Οι Μιλγουόκι Μπακς μπορεί να μην είχαν στη διάθεσή τους τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά κατάφεραν και επικράτησαν των Χόρνετς και συνέχισαν νικηφόρα στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Ο Έλληνας σταρ έμεινε εκτός αποστολής από τον προπονητή του για λόγους ξεκούρασης και βρισκόταν σε πολύ χαλαρή αλλά και σε τρελή όπως το συνηθίζει διάθεση.

Ο λόγος ήταν ότι την ώρα που οι συμπαίκτες του προσπαθούσαν να φτάσουν στη νίκη εκείνος έτρωγε ποπ-κορν και μία μπάρα δημητριακών, κλείνοντας μάλιστα το μάτι κάποια στιγμή στην κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις του.

Τέλος ανέβασε και ένα βίντεο στο twitter που έγραφε: «Σπουδαία νίκη για την ομάδα!!!! Ευχαριστώ για τα σνακ».

Great team win!!!! Thanks for the snacks 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/A6QFhj8Fah

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 4, 2022