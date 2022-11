Ο πρώην επιθετικός της Χέρεφορντ Γιουνάιτεντ, Ρόνι Ράντφορντ, σκόρερ ενός από τα πιο εμβληματικά γκολ στην ιστορία του Κυπέλλου Αγγλίας, πέθανε σε ηλικία 79 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα (2/11) ο σύλλογος.

