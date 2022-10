Δεν πρόλαβε να «στεγνώσει» το μελάνι της συμφωνίας που δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας ότι υπέγραψε με την Λιβύη και το κοινοβούλιο της Τρίπολης ανακοίνωσε πως δεν αναγνωρίζει τη συμφωνία αυτή.

Όπως μεταδίδει το The Libya Update, «το Λιβυκό κοινοβούλιο απορρίπτει τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες που υπογράφηκε σήμερα ανάμεσα στην Τουρκία και την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας».

(Breaking News) The Libyan parliament rejects hydrocarbons deal signed today between Turkey and the Libyan Government of National Unity



Η συμφωνία αυτή απορρίπτεται από το κοινοβούλιο ως «παράνομη», καθώς δεν διαθέτει την έγκριση του λιβυκού νομοθετικού σώματος, δηλαδή του Κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται πως το Λιβυκό Κοινοβούλιο, το μοναδικό εκλεγμένο σώμα στη χώρα, που ταλανίζεται από εμφύλιο, έχει άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση του Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά και, κατά συνέπεια, δεν αναγνωρίζει καμία πράξη του.

(Breaking News) The Libyan parliament denounces today’s hydrocarbons deal with #Turkey as “illegal”citing its lack of approval from the Libyan legislative body

The #Libya Update pic.twitter.com/dJwnxdrjCo

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 3, 2022