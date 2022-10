Danish ships monitor the gas leak in the Baltic Sea off the coast of Denmark September 30, 2022. Danish Defence Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν το θέμα της ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μετά τις διαρροές που εκδηλώθηκαν στους αγωγούς Nord Stream στην Βαλτική και οι οποίες αποδίδονται σε σαμποτάζ. «Το σαμποτάζ στους αγωγούς Nord Stream συνιστά απειλή για την Ευρωπαϊκή Ενωση. Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε τις κρίσιμες υποδομές μας. Οι ηγέτες θα αντιμετωπίσουν το θέμα στην προσεχή σύνοδο κορυφής στην Πράγα», δήλωσε ο Σαρλ Μισέλ στο Twitter έπειτα από τις συνομιλίες του με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν. Νωρίτερα πάντως εκπρόσωπος του αγωγού ανακοίνωσε ότι σταμάτησε η διαρροή στην θάλασσα της Βαλτικής φυσικού αερίου από τον αγωγό Nord Stream 2, που συνδέει την Ρωσία με την Γερμανία. ΗΠΑ: Μήνυμα Μενέντεζ στην Τουρκία: «Οποιαδήποτε ενέργεια κατά της Ελλάδας θα έχει συνέπειες» Ενώ, η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ ανακοινώνοντας ότι η Γερμανία θα συστήσει κοινή ομάδα με τη Δανία και τη Σουηδία προκειμένου να ερευνήσουν τις διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream, «έδειξε» σαμποτάζ σε ότι αφορά τη διαρροή. «Όλες οι ενδείξεις οδηγούν προς μια πράξη δολιοφθοράς εναντίον των αγωγών Nord Stream», υπογράμμισε η Γερμανίδα υπουργός. Έκθεση που παρέδωσαν χθες στον ΟΗΕ η Σουηδία και η Δανία ανέφερε ότι «βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, οι εκρήξεις αυτές οφείλονται σε σκόπιμη ενέργεια», χωρίς ωστόσο να αναφέρονται σε συγκεκριμένη χώρα.