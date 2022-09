Nord Stream: Εικόνες από δορυφόρο αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Τεράστιες ποσότητες μεθανίου έχουν απελευθερωθεί από τις πρόσφατες εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα, όπως αποκαλύπτουν εικόνες από δορυφόρο.

Αν και δεν έχουν ακριβή νούμερα για τη διαρροή στους αγωγούς Nord Stream, ερευνητές δηλώνουν σίγουροι ότι έχει διαρρεύσει περισσότερο μεθάνιο σε σχέση με ένα ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε πέρσι στον Κόλπο του Μεξικού. Τότε, από μια εγκατάσταση πετρελαίου και αερίου είχαν απελευθερωθεί μέσα σε μόλις 17 μέρες 40.000 τόνοι μεθανίου, ποσό που ισοδυναμεί με το 3% των ετήσιων εκπομπών του Μεξικού σε έναν χρόνο.

🚨#BREAKING: An IMEO analysis of satellite images conducted in a partnership between @UNEP and scientists from Universitat Politècnica de València (@UPV) has detected and confirmed for the first time the large methane leak in the rupture of the Nord Stream natural gas pipeline.🧵 pic.twitter.com/10SAY3N78B

— International Methane Emissions Observatory (@CH4Observatory) September 29, 2022