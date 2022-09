Η ενεργειακή κρίση μπορεί να οδηγήσει την Ευρώπη σε οικονομικό κραχ ανάλογο με αυτό του 2009, εκτιμούν οι οικονομολόγοι του Bloomberg, που βλέπουν συρρίκνωση της οικονομίας της Ευρωζώνης κατά 5%, αν ο χειμώνας είναι βαρύς και υπάρξουν ελλείψεις στα καύσιμα.

Στο μεταξύ, Γερμανοί, Δανοί και Πολωνοί αξιωματούχοι φαίνεται να συμφωνούν πως οι ύποπτες διαρροές που εντοπίστηκαν σε δύο ρωσικούς αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική Θάλασσα είναι πιθανότατα αποτέλεσμα δολιοφθοράς.

Και αυτό, αυξάνει την ανησυχία για το πόσο ευάλωτες είναι οι ενεργειακές υποδομές την Ευρώπη, σε ένα διάστημα που υπάρχει ήδη το πρόβλημα των μειωμένων ροών, επισημαίνουν σε δημοσίευμα τους οι «Financial Times».

Η Δανή πρωθυπουργός, Μέτε Φρεντέρικσεν, τόνισε ανοιχτά πως η περίπτωση ενός σαμποτάζ δεν μπορεί να αποκλειστεί ως αιτία για τις διαρροές στον Nord Stream 1 και Nord Stream 2: «Υπάρχουν τρεις διαρροές, οπότε είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως πρόκειται για σύμπτωση».

Αντιστοίχως και Γερμανοί αξιωματούχοι σχολίασαν πως η ξαφνική απώλεια πίεσης στους αγωγούς μπορεί ναι είναι το αποτέλεσμα μιας «στοχευμένης επίθεσης», προσθέτοντας ότι ρωσικός δάκτυλος «δεν μπορεί να αποκλειστεί».

Πάντως, η Γερμανία, για την ώρα, δεν συμμετέχει στην έρευνα που «τρέχουν» από κοινού η Δανία και η Σουηδία.

Ακόμη πιο επιθετικός εμφανίστηκε ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ματέους Μοραβιέτσκι: «Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες για το τι συνέβη, αλλά βλέπουμε καθαρά πως είναι μια περίπτωση δολιοφθοράς, που συνδέεται με το επόμενο βήμα της κλιμάκωσης της κατάστασης στην Ουκρανία» σχολίασε, σύμφωνα με το Reuters.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA είχε προειδοποίησε εδώ και εβδομάδες τη Γερμανία για πιθανές επιθέσεις στους αγωγούς φυσικού αερίου που περνούν από τη Βαλτική, υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Η γερμανική κυβέρνηση ενημερώθηκε από τη CIA το καλοκαίρι, γράφει το περιοδικό, το οποίο δεν κατονομάζει τις πηγές του.

Το Βερολίνο, σημειώνεται στο δημοσίευμα, υποθέτει ότι οι διαρροές στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2 οφείλονται σε «στοχευμένη επίθεση». Ένας εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές, πρόσθεσε το Spiegel.

Σεισμολόγοι στη Δανία και τη Σουηδία κατέγραψαν την Δευτέρα ισχυρές εκρήξεις στις περιοχές όπου παρατηρήθηκαν διαρροές στον αγωγό Nord Stream, όπως ανέφερε το σουηδικό Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο (SNSN) του Πανεπιστημίου της Ουψάλας.

UPDATE – The surface area of the largest Nord Stream gas leak shows a «disturbance» of well over 1 kilometer in diameter, according to the Danish armed forces. pic.twitter.com/u0r4cGjImo

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για εκρήξεις», είπε και ο Σουηδός σεισμολόγος Μπγιορν Λουντ στη δημόσια τηλεόραση SVT. Σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο γεωλογικών ερευνών GFZ, ένας σεισμογράφος στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας κατέγραψε δύο φορές δονήσεις σήμερα.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μεγάλες φυσαλίδες να ανεβαίνουν στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας πάνω από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2.

Οι φυσαλίδες φτάνουν σε διάμετρο από 200 έως και 1.000 μέτρα. «Η μεγαλύτερη φτάνει το ένα χιλιόμετρο. Η μικρότερη σχηματίζει έναν κύκλο (διαμέτρου) 200 μέτρων», εξήγησε ο στρατός.

The Danish Armed Forces have released a video from the broken Nord Stream pipeline.

Looks like a major leak.

It seems that there won’t be any gas going to Germany through Nord Stream 1 in the coming weeks, or even months. pic.twitter.com/RwXOuDIRkQ

