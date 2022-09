Βασίλισσα Ελισάβετ: Έκλεισε οριστικά η ουρά για το λαϊκό προσκύνημα – Η αναμονή ξεπερνά τις 16 ώρες

Τη βασίλισσα τους, τη μακροβιότερη μονάρχη του κόσμου, αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη η Βρετανία.

Η σορός της Ελισάβετ μεταφέρθηκε στο Λονδίνο από τη Σκωτία και από το απόγευμα της Πέμπτης (14/9) βρίσκεται σε λαϊκό προσκύνημα στο Ουέστμινστερ.

Με απαράμιλλη υπομονή, χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν για ώρες μέσα στο κρύο για να της πουν το «ύστατο χαίρε».

Σύμφωνα με τις αρχές, υπολογίζεται πως 2.000 άτομα την ώρα περνούν από την ιστορική αίθουσα για να αποτίσουν φόρο τιμής στην εκλιπούσα.

Παρ’ ότι η ουρά έκλεισε χθες για λίγες ώρες, άνοιξε ξανά για το κοινό, με αναμονή πολλών ωρών.

Ωστόσο, οι απίστευτες εικόνες συνωστισμού, τα δεκάδες περιστατικά που έχρηζαν ιατρικής βοήθειας και το γενικότερο κλίμα πανικού που επικρατούσε, οδήγησαν τους ιθύνοντες στο να την κλείσουν ξανά σήμερα, οριστικά αυτή τη φορά.

«Η ουρά για το λαϊκό προσκύνημα έχει φτάσει στο όριο πλήρους χωρητικότητας και έχει πια κλείσει οριστικά. Τα βραχιολάκια διατίθενται ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα να μπορούν να υποβάλουν τα σέβη τους. Παρακαλούμε μην μπαίνετε στην ουρά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

The accessible queue for Lying-in-State has reached full capacity and is now permanently closed

Wristbands for all time slots are allocated so that as many people as possible can pay their respects

Please do not join the queue at Tate Britain. Thank you for your understanding pic.twitter.com/wKruNLCxiK

— Department for Digital, Culture, Media and Sport (@DCMS) September 17, 2022